Зеленский намекнул на "возмездие" российскому генералу, который отдавал приказы обстреливать "Охматдет"

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на покушение на российского генерала на территории Саратовского региона рф, который отдавал приказы об обстрелах Львова, Кривого Рога и "Охматдета", передает УНН.

Где бы ни прятались российские преступники, их найдут, и сегодня есть очередное подтверждение этого факта – подтверждение на территории Саратовского региона - сказал Зеленский.

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Сегодня, 3 сентября, росСМИ сообщали, что в Саратовской области подстрелили командира 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС рф Николая Варпаховича.

Утверждается, что неизвестный подстерег командира возле его частного дома и дважды выстрелил ему в голову и живот.

Сообщалось, что Варпахович находится в критическом состоянии, задержать нападавшего не удалось.

Находясь на должности командира 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил вс рф, осуществлял непосредственное командование авиационным соединением, самолеты которого систематически привлекаются для нанесения ракетных ударов по территории Украины.

В ночь на 13 июня 2023 года вооруженные силы рф осуществили массированную ракетную атаку по Кривому Рогу шестью ракетами Х-101/555, силы ПВО сбили три крылатые ракеты, но произошли "прилеты" в пятиэтажный жилой дом и частное предприятие.

В результате атаки погибли 13 человек, а 38 - получили травмы.

24 июня Служба безопасности собрала доказательную базу на пятерых высокопоставленных представителей вооруженных формирований рф, которые организовали воздушный удар по гражданской инфраструктуре города Кривой Рог 13 июня 2023 года, в частности среди них был Варпахович, который направил боевое распоряжение на поражение гражданских целей.

31 августа Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что двум российским командирам сообщили о подозрении за удары по "Охматдету" в Киеве и гостинице "Сапфир" в Краматорске.

Как отметил Генпрокурор, "по данным следствия, удар по "Охматдету" непосредственно координировал генерал-майор – командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии дальней авиации вс рф".

"Выполняя приказ высшего военно-политического руководства России, он отдал боевое распоряжение подчиненным подразделениям и координировал задачу ракетного удара по детской больнице", - указал он.

Кроме того, в 2025 году СБУ сообщила о подозрении Варпаховичу и еще 4 командирам армии рф в нарушении законов и обычаев войны из-за ракетного обстрела исторического центра Львова, который расположен в зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Оккупанты осуществили обстрел гражданской инфраструктуры, которая расположена в зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – "Ансамбль исторического центра г. Львов". Согласно материалам дела, враг направил две аэробаллистические ракеты "Кинжал" и одну крылатую – Х-101.

Организовать атаку на гражданские объекты поручили подразделениям российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии, которой командует генерал-майор Николай Варпахович. Далее он отдал приказ полковнику олегу скитскому - командиру 121-го тяжелого бомбардировочного полка рф осуществить ракетный обстрел Львова.