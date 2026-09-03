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Зеленський натякнув на “відплату” російському генералу, який віддавав накази обстріляти “Охматдит”

Київ • УНН

 • 1032 перегляди

У Саратовській області підстрелили генерала Миколу Варпаховича, якого підозрюють у наказах бити по Львову, Кривому Рогу та «Охматдиту».

Зеленський натякнув на “відплату” російському генералу, який віддавав накази обстріляти “Охматдит”

Президент України Володимир Зеленський натякнув на замах на російського генерала на території Саратовського регіону рф, який віддавав накази на обстріли Львова, Кривого Рогу та "Охматдиту", передає УНН

Де б не ховалися російські злочинці, їх знайдуть, і сьогодні є чергове підтвердження цього факту – підтвердження на території Саратовського регіону 

- сказав Зеленський. 

Доповнення

Сьогодні, 3 вересня, росЗМІ повідомляли, що у Саратовській області підстрелили командира 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії ВКС рф Миколу Варпаховича. 

Стверджується, що невідомий підстеріг командира біля його приватного будинку та двічі вистрілив у голову та живіт. 

Повідомлялося, що Варпахович у критичному стані, нападника затримати не вдалося.

Перебуваючи на посаді командира 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс рф, здійснював безпосереднє командування авіаційним з’єднанням, літаки якого систематично залучаються до нанесення ракетних ударів по території України. 

У ніч на 13 червня 2023 року збройні сили рф здійснили масовану ракетну атаку по Кривому Рогу шістьма ракетами Х-101/555, сили ППО збили три крилаті ракети, але відбулися "прильоти" у п'ятиповерховий житловий будинок та приватне підприємство.

Внаслідок атаки загинуло 13 людей, а 38 - отримали травми. 

24 червня Служба безпеки зібрала доказову базу на п’ятьох високопосадовців збройних угруповань рф, які організували повітряний удар по цивільній інфраструктурі міста Кривий Ріг 13 червня 2023 року, зокрема, серед яких був Варпахович, який скерував бойове розпорядження на ураження цивільних цілей. 

31 серпня Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що двом російським командирам повідомили про підозри за удари по "Охматдиту" у Києві та готелю "Сапфір" у Краматорську. 

Як зазначив Генпрокурор, "за даними слідства, удар по "Охматдиту" безпосередньо координував генерал-майор – командир 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії дальньої авіації зс рф". 

"Виконуючи наказ вищого військово-політичного керівництва росії, він віддав бойове розпорядження підпорядкованим підрозділам та координував завдання ракетного удару по дитячій лікарні", - вказав він.

Окрім того, у 2025 році СБУ повідомила про підозру Варпаховичу та ще 4 командирам армії рф у порушенні законів і звичаїв війни через ракетний обстріл історичного центру Львова, який розташований у зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Окупанти здійснили обстріл цивільної інфраструктури, яка розташована у зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – "Ансамбль історичного центру м. Львів". За матеріалами справи, ворог спрямував дві аеробалістичні ракети "Кинджал" та одну крилату – Х-101.

Організувати атаку на цивільні об’єкти доручили підрозділам російської 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії, якою командує генерал-майор Микола Варпахович. Далі він віддав наказ полковнику олегу скитському - командиру 121-го важкого бомбардувального полку рф здійснити ракетний обстріл Львова.

Павло Башинський

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