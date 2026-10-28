Что празднуют 28 октября в Украине и мире

$45.540.3450.950.38
ukenru
05:14 • 562 просмотра
В Тульской области РФ атаковали химический завод "Азот", который поставлял сырьё для производства взрывчатки
04:16 • 7018 просмотра
Россия планирует вывозить зерно через базу в Абхазии, где ранее хотела прятать корабли с "Калибрами"
03:16 • 11418 просмотра
Частная ПВО «Новой почты» уже сбивает российские «Шахеды»
02:36 • 11837 просмотра
Помощь Украине от союзников вне ЕС может сократиться почти в пять раз в 2027 году — FT
01:56 • 12163 просмотра
Путин полтора часа рассказывал об истории славян вместо обсуждения прекращения огня в Украине
01:16 • 12644 просмотра
Энергетическое перемирие и договорённости Трампа помогли России увеличить переработку нефти на 25%
00:37 • 13538 просмотра
Индия увеличила продажу боеприпасов союзникам Украины в Европе почти в 18 раз
23:35 • 13310 просмотра
В российском Липецке прогремели взрывы и вспыхнул масштабный пожар возле металлургического комбинатаVideo
27 октября, 22:37 • 13336 просмотра
Сибига заявил, что после разговора европейских лидеров с путиным нет признаков готовности россии к миру
27 октября, 21:58 • 12984 просмотра
москву атаковали беспилотники во время саммита с участием путина: около 150 авиарейсов отменили или задержали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
3м/с
71%
758мм
Популярные новости
Звезда сериала «Ричер» разводится с женой после 20 лет совместной жизни27 октября, 22:05 • 16000 просмотра
Сара Мишель Геллар показала 14-летнего сына, который стал невероятно похож на своего знаменитого отца27 октября, 23:06 • 15435 просмотра
Леонардо Ди Каприо отказался от роли стоимостью 20 миллионов долларов, которая впоследствии досталась Кристиану Бейлу00:05 • 14915 просмотра
В США самолёт со 150 людьми вернулся в аэропорт из-за сообщения пассажира об угоне01:06 • 12848 просмотра
34-летнюю певицу Деми Ловато срочно госпитализировали02:05 • 11127 просмотра
публикации
Мем вышел из-под контроля: в Китае обиделись на Мбаппе из-за шуток о Мао Цзэдуне PhotoVideo27 октября, 17:37 • 33651 просмотра
Альтернативы Южному мосту нет: военный эксперт предупредил о транспортном коллапсе в Киеве
Эксклюзив
27 октября, 16:16 • 36103 просмотра
Есть ли предел затягиванию: дело о медицинской халатности врачей Odrex могут закрыть из-за истечения срока давности
Эксклюзив
27 октября, 14:53 • 33736 просмотра
В окопах, на службе и в укрытиях: как в Украине прошёл Радиодиктант национального единстваPhotoVideo27 октября, 13:26 • 29145 просмотра
Обобщающая налоговая консультация от Минфина поможет решить проблему уголовного преследования авиакомпаний за лизинг27 октября, 12:22 • 33375 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джо Байден
Стив Уиткофф
Давид Арахамия
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Норвегия
Китай
Реклама
УНН Lite
В Южной Африке учёные обнаружили следы использования животного белка людьми 60 тысяч лет назад04:05 • 3166 просмотра
Дженнифер Лоуренс рассказала, как муж пригрозил выселить её в отель из-за неприятного запаха03:05 • 6018 просмотра
34-летнюю певицу Деми Ловато срочно госпитализировали02:05 • 11277 просмотра
В США самолёт со 150 людьми вернулся в аэропорт из-за сообщения пассажира об угоне01:06 • 12990 просмотра
Леонардо Ди Каприо отказался от роли стоимостью 20 миллионов долларов, которая впоследствии досталась Кристиану Бейлу00:05 • 15056 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Шахед-136
Instagram
Фильм
«Калибр» (семейство ракет)

Что празднуют 28 октября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 336 просмотра

В Украине 28 октября отмечают освобождение от нацистских захватчиков. В мире отмечают дни анимации, дзюдо, библиотек, а также бабушек и дедушек.

Что празднуют 28 октября в Украине и мире

28 октября в Украине отмечают День освобождения Украины от фашистских захватчиков, а в мире под эгидой международных организаций проходят Международный день анимации и Всемирный день дзюдо. Также во многих странах в этот день празднуют теплую семейную дату — День бабушек и дедушек. В церковном календаре по новому стилю чтят святую великомученицу Параскеву Иконийскую, святых мучеников Терентий и Неонилу и их детей, а по старому стилю вспоминают преподобного Евфимия Солунского, пишет УНН.

Международный день анимации (International Animation Day)

Учрежден в 2002 году Международной ассоциацией анимационного кино  в честь 110-летия публичной демонстрации первой анимационной технологии. 28 октября 1892 года в Париже изобретатель Шарль-Эмиль Рейно представил публике свой оптический театр — оптический аппарат праксиноскоп, который воспроизводил движущиеся цветные рисунки. Событие объединяет мультипликаторов, художников и режиссеров со всего мира, сопровождаясь показами ретроспективных и современных анимационных фильмов, мастер-классами и показательными лекциями о визуальных искусствах.

Всемирный день дзюдо (World Judo Day)

Учрежден Международной федерацией дзюдо в 2011 году. Дата выбрана в честь дня рождения выдающегося японского мастера боевых искусств, педагога и основателя дзюдо Дзигоро Кано, который родился 28 октября 1860 года. День призван популяризировать философию дзюдо как системы физического, морального и духовного воспитания личности, основанной на принципах взаимоуважения, дисциплины, вежливости и самосовершенствования.  

Международный день школьных библиотек (International School Library Day)

 Учрежден в 1999 году по инициативе Международной ассоциации школьных библиотек при поддержке ЮНЕСКО. Событие отмечает фундаментальную роль школьной библиотеки как образовательного, информационного и культурного центра, способствующего развитию грамотности, критического мышления, интереса к книге и обеспечивающего равный доступ к знаниям для учащихся разного возраста.

Всемирный день креольского языка и культуры (International Creole Day / Journée Internationale du Créole)

Учрежден в 1983 году по инициативе Международного института креольских исследований. Праздник призван привлечь внимание к сохранению и развитию креольских языков, литературного наследия, фольклора и уникальных культурных традиций сообществ Карибского бассейна, Индийского океана и других уголков планеты.  

День бабушек и дедушек (Grandparents Day)

Теплая и трогательная дата семейного календаря, которую 28 октября отмечают во многих странах мира, в частности в Украине. Праздник призван укрепить связь между поколениями, выразить глубокую благодарность представителям старшего поколения за их заботу, жизненную мудрость, любовь и поддержку в воспитании внуков.  

День освобождения Украины от фашистских захватчиков

Официальная государственная памятная дата, установленная Указом Президента Украины в 2009 году. Событие посвящено героическому подвигу украинского народа во время Второй мировой войны и отмечает 28 октября 1944 года, когда в ходе Восточно-Карпатской наступательной операции войска 1-го и 4-го Украинских фронтов окончательно выбили нацистские войска за пределы современной границы Украины. День призван почтить память миллионов погибших воинов, мирных жертв и отдать дань уважения ветеранам, которые боролись против тоталитарного агрессора.  

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святой великомученицы Параскевы Иконийской. Святая родилась в зажиточной христианской семье в Иконии; родители назвали дочь Параскевой, что в переводе с греческого означает «Пятница», в честь дня Страстей Господних. Во время гонений императора Диоклетиана она отказалась принести жертву языческим идолам, за что подверглась жестоким пыткам и была казнена. В украинской традиции Параскева Пятница считается покровительницей женщин, семейного счастья, материнства и рукоделия. Также в этот день вспоминают святых мучеников Теренция и Неонилу и их семерых детей, которые всей семьёй приняли мученическую смерть за веру во Христа.  

По старому календарю верующие чтят память преподобного Евфимия Солунского — выдающегося византийского аскета и молитвенника, подвизавшегося на горе Олимп и на Афоне, прославившегося даром прозорливости и исцеления и основавшего монастырские обители вблизи Салоник.

Александра Месенко

ОбществоКультураНовости Мира
ЮНЕСКО
Индийский океан
Париж
Украина