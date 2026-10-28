Что празднуют 28 октября в Украине и мире

28 октября в Украине отмечают День освобождения Украины от фашистских захватчиков, а в мире под эгидой международных организаций проходят Международный день анимации и Всемирный день дзюдо. Также во многих странах в этот день празднуют теплую семейную дату — День бабушек и дедушек. В церковном календаре по новому стилю чтят святую великомученицу Параскеву Иконийскую, святых мучеников Терентий и Неонилу и их детей, а по старому стилю вспоминают преподобного Евфимия Солунского, пишет УНН.

Международный день анимации (International Animation Day)

Учрежден в 2002 году Международной ассоциацией анимационного кино в честь 110-летия публичной демонстрации первой анимационной технологии. 28 октября 1892 года в Париже изобретатель Шарль-Эмиль Рейно представил публике свой оптический театр — оптический аппарат праксиноскоп, который воспроизводил движущиеся цветные рисунки. Событие объединяет мультипликаторов, художников и режиссеров со всего мира, сопровождаясь показами ретроспективных и современных анимационных фильмов, мастер-классами и показательными лекциями о визуальных искусствах.

Всемирный день дзюдо (World Judo Day)

Учрежден Международной федерацией дзюдо в 2011 году. Дата выбрана в честь дня рождения выдающегося японского мастера боевых искусств, педагога и основателя дзюдо Дзигоро Кано, который родился 28 октября 1860 года. День призван популяризировать философию дзюдо как системы физического, морального и духовного воспитания личности, основанной на принципах взаимоуважения, дисциплины, вежливости и самосовершенствования.

Международный день школьных библиотек (International School Library Day)

Учрежден в 1999 году по инициативе Международной ассоциации школьных библиотек при поддержке ЮНЕСКО. Событие отмечает фундаментальную роль школьной библиотеки как образовательного, информационного и культурного центра, способствующего развитию грамотности, критического мышления, интереса к книге и обеспечивающего равный доступ к знаниям для учащихся разного возраста.

Всемирный день креольского языка и культуры (International Creole Day / Journée Internationale du Créole)

Учрежден в 1983 году по инициативе Международного института креольских исследований. Праздник призван привлечь внимание к сохранению и развитию креольских языков, литературного наследия, фольклора и уникальных культурных традиций сообществ Карибского бассейна, Индийского океана и других уголков планеты.

День бабушек и дедушек (Grandparents Day)

Теплая и трогательная дата семейного календаря, которую 28 октября отмечают во многих странах мира, в частности в Украине. Праздник призван укрепить связь между поколениями, выразить глубокую благодарность представителям старшего поколения за их заботу, жизненную мудрость, любовь и поддержку в воспитании внуков.

День освобождения Украины от фашистских захватчиков

Официальная государственная памятная дата, установленная Указом Президента Украины в 2009 году. Событие посвящено героическому подвигу украинского народа во время Второй мировой войны и отмечает 28 октября 1944 года, когда в ходе Восточно-Карпатской наступательной операции войска 1-го и 4-го Украинских фронтов окончательно выбили нацистские войска за пределы современной границы Украины. День призван почтить память миллионов погибших воинов, мирных жертв и отдать дань уважения ветеранам, которые боролись против тоталитарного агрессора.

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святой великомученицы Параскевы Иконийской. Святая родилась в зажиточной христианской семье в Иконии; родители назвали дочь Параскевой, что в переводе с греческого означает «Пятница», в честь дня Страстей Господних. Во время гонений императора Диоклетиана она отказалась принести жертву языческим идолам, за что подверглась жестоким пыткам и была казнена. В украинской традиции Параскева Пятница считается покровительницей женщин, семейного счастья, материнства и рукоделия. Также в этот день вспоминают святых мучеников Теренция и Неонилу и их семерых детей, которые всей семьёй приняли мученическую смерть за веру во Христа.

По старому календарю верующие чтят память преподобного Евфимия Солунского — выдающегося византийского аскета и молитвенника, подвизавшегося на горе Олимп и на Афоне, прославившегося даром прозорливости и исцеления и основавшего монастырские обители вблизи Салоник.