Що святкують 28 жовтня в Україні та світі

$45.540.3450.950.38
ukenru
05:48 • 496 перегляди
Уночі на території рф було гучно, горіли заводи та лунали вибухи: куди прилетіло
04:16 • 10528 перегляди
росія планує вивозити зерно через базу в абхазії, де раніше хотіла ховати кораблі з "Калібрами"
03:16 • 13080 перегляди
Приватна ППО "Нової пошти" вже збиває російські "Шахеди"
02:36 • 13149 перегляди
Допомога Україні від союзників поза ЄС може скоротитися майже вп'ятеро у 2027 році - FT
01:56 • 13424 перегляди
путін півтори години розповідав про історію слов'ян замість обговорення припинення вогню в Україні
01:16 • 13772 перегляди
Енергетичне перемир'я та угоди Трампа допомогли росії наростити переробку нафти на 25%
00:37 • 14378 перегляди
Індія збільшила продаж боєприпасів союзникам України в Європі майже у 18 разів
27 жовтня, 23:35 • 13877 перегляди
У російському липецьку пролунали вибухи та спалахнула масштабна пожежа поблизу металургійного комбінатуVideo
27 жовтня, 22:37 • 13572 перегляди
Сибіга заявив, що після розмови європейських лідерів із путіним немає ознак готовності росії до миру
27 жовтня, 21:58 • 13212 перегляди
москву атакували безпілотники під час саміту за участю путіна: близько 150 авіарейсів скасували або затримали
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2.9м/с
78%
758мм
Популярнi новини
Зірка серіалу "Річер" розлучається з дружиною після 20 років спільного життя27 жовтня, 22:05 • 17135 перегляди
Сара Мішель Геллар показала 14-річного сина, який став неймовірно схожим на свого знаменитого батька27 жовтня, 23:06 • 16613 перегляди
Леонардо Ді Капріо відмовився від ролі за 20 мільйонів доларів, яка згодом дісталася Крістіану Бейлу00:05 • 16674 перегляди
У США літак зі 150 людьми повернувся до аеропорту через повідомлення про викрадення від пасажира01:06 • 14634 перегляди
34-річну співачку Демі Ловато терміново госпіталізували до лікарні02:05 • 12924 перегляди
Публікації
Мем вийшов з-під контролю: у Китаї образилися на Мбаппе через жарти про Мао Цзедуна PhotoVideo27 жовтня, 17:37 • 34961 перегляди
Альтернативи Південному мосту немає: військовий експерт попередив про транспортний колапс у Києві
Ексклюзив
27 жовтня, 16:16 • 37191 перегляди
Чи є межа затягуванню: справу про медичну недбалість лікарів Odrex можуть закрити через сплив строків давності
Ексклюзив
27 жовтня, 14:53 • 34402 перегляди
У окопах, на службі та в укриттях: як в Україні пройшов Радіодиктант національної єдностіPhotoVideo27 жовтня, 13:26 • 29826 перегляди
Узагальнююча податкова консультація від Мінфіну допоможе вирішити проблему кримінального переслідування авіакомпаній за лізинг27 жовтня, 12:22 • 34015 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джо Байден
Стів Віткофф
Давид Арахамія
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Норвегія
Китай
Реклама
УНН Lite
У Південній Африці вчені виявили сліди використання тваринного білка людьми 60 тисяч років тому04:05 • 4700 перегляди
Дженніфер Лоуренс розповіла, як чоловік пригрозив виселити її в готель через неприємний запах03:05 • 7562 перегляди
34-річну співачку Демі Ловато терміново госпіталізували до лікарні02:05 • 13000 перегляди
У США літак зі 150 людьми повернувся до аеропорту через повідомлення про викрадення від пасажира01:06 • 14710 перегляди
Леонардо Ді Капріо відмовився від ролі за 20 мільйонів доларів, яка згодом дісталася Крістіану Бейлу00:05 • 16752 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Шахед-136
Instagram
Фільм
«Калібр» (сімейство ракет)

Що святкують 28 жовтня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 1044 перегляди

В Україні 28 жовтня вшановують визволення від нацистських загарбників. У світі відзначають дні анімації, дзюдо, бібліотек і бабусь та дідусів.

Що святкують 28 жовтня в Україні та світі

28 жовтня в Україні відзначають День визволення України від фашистських загарбників, а у світі під егідою міжнародних організацій проходять Міжнародний день анімації та Всесвітній день дзюдо. Також у багатьох країнах цього дня святкують теплу родинну дату — День бабусь і дідусів. У церковному календарі за новим стилем вшановують святу великомученицю Параскеву Іконійську, святих мучеників Терентія і Неонілу та їхніх дітей, а за старим стилем згадують преподобного Євфимія Солунського, пише УНН.

Міжнародний день анімації (International Animation Day)

Започаткований у 2002 році Міжнародною асоціацією анімаційного кіно  на честь 110-річчя публічної демонстрації першої анімаційної технології. 28 жовтня 1892 року у Парижі винахідник Шарль-Еміль Рейно презентував публіці свій оптичний театр — апарат оптичний праксиноскоп, який відтворював рухомі кольорові малюнки. Подія об'єднує мультиплікаторів, художників та режисерів з усього світу, супроводжуючись показами ретроспективних і сучасних анімаційних стрічок, майстер-класами та показовими лекціями про візуальні мистецтва.

Всесвітній день дзюдо (World Judo Day)

Започаткований Міжнародною федерацією дзюдо у 2011 році. Дата обрана на честь дня народження видатного японського майстра бойових мистецтв, педагога та засновника дзюдо Дзіґоро Кано, який народився 28 жовтня 1860 року. День покликаний популяризувати філософію дзюдо як системи фізичного, морального та духовного виховання особистості, заснованої на принципах взаємоповаги, дисципліни, ввічливості й самовдосконалення.  

Міжнародний день шкільних бібліотек (International School Library Day)

 Започаткований у 1999 році з ініціативи Міжнародної асоціації шкільних бібліотек за підтримки ЮНЕСКО. Подія відзначає фундаментальну роль шкільної бібліотеки як освітнього, інформаційного та культурного осередку, що сприяє розвитку грамотності, критичного мислення, зацікавленості книгою та забезпечує рівний доступ до знань для учнів різного віку.

Всесвітній день креольської мови та культури (International Creole Day / Journée Internationale du Créole)

Започаткований у 1983 році з ініціативи Міжнародного інституту креольських досліджень. Свято покликане привернути увагу до збереження та розвитку креольських мов, літературної спадщини, фольклору й унікальних культурних традицій спільнот Карибського басейну, Індійського океану та інших куточків планети.  

День бабусь і дідусів (Grandparents Day)

Тепла й зворушлива дата родинного календаря, яку 28 жовтня відзначають у багатьох країнах світу, зокрема в Україні. Свято має на меті зміцнення зв'язку між поколіннями, висловлення глибокої вдячності представникам старшого покоління за їхню турботу, життєву мудрість, любов та підтримку в вихованні онуків.  

День визволення України від фашистських загарбників

Офіційна державна пам'ятна дата, встановлена Указом Президента України у 2009 році. Подія вшановує героїчний подвиг українського народу під час Другої світової війни та відзначає 28 жовтня 1944 року, коли під час Східно-Карпатської наступальної операції війська 1-го та 4-го Українських фронтів остаточно вибили нацистські війська за межі сучасного кордону України. День покликаний вшанувати пам'ять мільйонів загиблих воїнів, цивільних жертв та віддати шану ветеранам, які боролися проти тоталітарного агресора.  

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святої великомучениці Параскеви Іконійської. Свята народилася в заможній християнській родині в Іконії; батьки назвали доньку Параскевою, що в перекладі з грецької означає "П'ятниця", на честь дня Страстей Господніх. Під час гонінь імператора Діоклетіана вона відмовилася принести жертву язичницьким ідолам, за що зазнала жорстоких тортур і була страчена. В українській традиції Параскева П'ятниця вважається покровителькою жінок, сімейного щастя, материнства та рукоділля. Також цього дня згадують святих мучеників Терентія і Неонілу та їхніх сімох дітей, які всією родиною прийняли мученицьку смерть за віру в Христа.  

За старим календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Євфимія Солунського — видатного візантійського аскета й молільника, який подвизався на горі Олімп та на Афоні, уславився даром прозорливості й зцілення та заснував монастирські обителі поблизу Салонік.

Олександра Месенко

СуспільствоКультураСвіт
ЮНЕСКО
Індійський океан
Париж
Україна