Що святкують 28 жовтня в Україні та світі

28 жовтня в Україні відзначають День визволення України від фашистських загарбників, а у світі під егідою міжнародних організацій проходять Міжнародний день анімації та Всесвітній день дзюдо. Також у багатьох країнах цього дня святкують теплу родинну дату — День бабусь і дідусів. У церковному календарі за новим стилем вшановують святу великомученицю Параскеву Іконійську, святих мучеників Терентія і Неонілу та їхніх дітей, а за старим стилем згадують преподобного Євфимія Солунського, пише УНН.

Міжнародний день анімації (International Animation Day)

Започаткований у 2002 році Міжнародною асоціацією анімаційного кіно на честь 110-річчя публічної демонстрації першої анімаційної технології. 28 жовтня 1892 року у Парижі винахідник Шарль-Еміль Рейно презентував публіці свій оптичний театр — апарат оптичний праксиноскоп, який відтворював рухомі кольорові малюнки. Подія об'єднує мультиплікаторів, художників та режисерів з усього світу, супроводжуючись показами ретроспективних і сучасних анімаційних стрічок, майстер-класами та показовими лекціями про візуальні мистецтва.

Всесвітній день дзюдо (World Judo Day)

Започаткований Міжнародною федерацією дзюдо у 2011 році. Дата обрана на честь дня народження видатного японського майстра бойових мистецтв, педагога та засновника дзюдо Дзіґоро Кано, який народився 28 жовтня 1860 року. День покликаний популяризувати філософію дзюдо як системи фізичного, морального та духовного виховання особистості, заснованої на принципах взаємоповаги, дисципліни, ввічливості й самовдосконалення.

Міжнародний день шкільних бібліотек (International School Library Day)

Започаткований у 1999 році з ініціативи Міжнародної асоціації шкільних бібліотек за підтримки ЮНЕСКО. Подія відзначає фундаментальну роль шкільної бібліотеки як освітнього, інформаційного та культурного осередку, що сприяє розвитку грамотності, критичного мислення, зацікавленості книгою та забезпечує рівний доступ до знань для учнів різного віку.

Всесвітній день креольської мови та культури (International Creole Day / Journée Internationale du Créole)

Започаткований у 1983 році з ініціативи Міжнародного інституту креольських досліджень. Свято покликане привернути увагу до збереження та розвитку креольських мов, літературної спадщини, фольклору й унікальних культурних традицій спільнот Карибського басейну, Індійського океану та інших куточків планети.

День бабусь і дідусів (Grandparents Day)

Тепла й зворушлива дата родинного календаря, яку 28 жовтня відзначають у багатьох країнах світу, зокрема в Україні. Свято має на меті зміцнення зв'язку між поколіннями, висловлення глибокої вдячності представникам старшого покоління за їхню турботу, життєву мудрість, любов та підтримку в вихованні онуків.

День визволення України від фашистських загарбників

Офіційна державна пам'ятна дата, встановлена Указом Президента України у 2009 році. Подія вшановує героїчний подвиг українського народу під час Другої світової війни та відзначає 28 жовтня 1944 року, коли під час Східно-Карпатської наступальної операції війська 1-го та 4-го Українських фронтів остаточно вибили нацистські війська за межі сучасного кордону України. День покликаний вшанувати пам'ять мільйонів загиблих воїнів, цивільних жертв та віддати шану ветеранам, які боролися проти тоталітарного агресора.

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святої великомучениці Параскеви Іконійської. Свята народилася в заможній християнській родині в Іконії; батьки назвали доньку Параскевою, що в перекладі з грецької означає "П'ятниця", на честь дня Страстей Господніх. Під час гонінь імператора Діоклетіана вона відмовилася принести жертву язичницьким ідолам, за що зазнала жорстоких тортур і була страчена. В українській традиції Параскева П'ятниця вважається покровителькою жінок, сімейного щастя, материнства та рукоділля. Також цього дня згадують святих мучеників Терентія і Неонілу та їхніх сімох дітей, які всією родиною прийняли мученицьку смерть за віру в Христа.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Євфимія Солунського — видатного візантійського аскета й молільника, який подвизався на горі Олімп та на Афоні, уславився даром прозорливості й зцілення та заснував монастирські обителі поблизу Салонік.