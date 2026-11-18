Число погибших в результате удара рф по Одессе возросло до трех - местные власти
Киев • УНН
российский удар по центру Одессы 18 ноября унес жизни трех человек. Повреждены памятники в зоне ЮНЕСКО, шесть человек пострадали.
Количество жертв в Одессе в результате российского удара 18 ноября возросло до трех человек. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Среди погибших - две женщины и мужчина. Все соответствующие службы работают на местах. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются
Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер отметил, что в результате удара пострадала центральная часть города, находящаяся под охраной ЮНЕСКО.
Очень много памятников повреждено, но самое главное, что есть погибшие. Есть девушка 19 лет и девушка 40 лет, которые погибли на месте. И шесть пострадавших по этому адресу, где мы сейчас находимся
По предварительным данным, оккупанты применили реактивный дрон типа "Шахед".
Контекст
Утром 18 ноября российские войска ударили дроном по центру Одессы. Погиб один человек.
Также россияне ударили дроном по рынку в Златополе Харьковской области.