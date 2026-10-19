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The Washington Post

ЮНЕСКО продлила программу экстренной помощи Украине для защиты образования, науки и культуры

Киев • УНН

 • 4398 просмотра

Исполнительный совет ЮНЕСКО продлил программу помощи Украине во время войны. Она предусматривает мониторинг ущерба и поддержку образования, науки и культуры.

ЮНЕСКО продлила программу экстренной помощи Украине для защиты образования, науки и культуры

ЮНЕСКО продлила программу чрезвычайной помощи Украине в условиях полномасштабной войны рф. Решение предусматривает мониторинг ситуации в Украине в сферах компетенции Организации и призыв к международным партнёрам усилить поддержку для защиты и восстановления образования, науки и культурного наследия. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в условиях продолжающихся российских атак на украинские города, объекты культурного наследия, учреждения образования и научные учреждения особое значение приобретают оценка нанесённого ущерба, документирование повреждений, неотложные меры по сохранению культурных ценностей, обеспечение непрерывности образования и научной деятельности, а также восстановление пострадавшей инфраструктуры.

Принятое решение должно стать дополнительным импульсом для мобилизации международных ресурсов и превращения солидарности с Украиной в конкретные результаты, необходимые для защиты и восстановления сфер компетенции ЮНЕСКО, которые продолжают подвергаться разрушительному воздействию российской агрессии

— говорится в сообщении.

В МИД Украины добавили, что важным практическим сигналом поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины стала предусмотренная решением Исполсовета задача Генеральному директору ЮНЕСКО по мониторингу ситуации в Украине в сферах, относящихся к мандату Организации, в пределах международно признанных границ нашего государства.

После принятия решения Украина подчеркнула необходимость повышения оперативности реагирования ЮНЕСКО, обеспечения надлежащего финансирования соответствующих программ и призвала государства — члены ЮНЕСКО и международных доноров увеличивать финансовые взносы и присоединяться к реализации конкретных проектов по защите и восстановлению украинского образования, науки, культуры и культурного наследия.

Сибига призвал ЮНЕСКО усилить давление на РФ из-за уничтожения культурного наследия Украины15.08.26, 20:25 • 4197 просмотров

Ольга Розгон

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ЮНЕСКО
Украина