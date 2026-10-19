ЮНЕСКО продовжила програму надзвичайної допомоги Україні для захисту освіти, науки та культури

ЮНЕСКО продовжила програму надзвичайної допомоги Україні в умовах повномасштабної війни рф. Рішення передбачає моніторинг ситуації в Україні у сферах компетенції Організації та заклик до міжнародних партнерів посилити підтримку для захисту й відновлення освіти, науки та культурної спадщини. Про це повідомляє МЗС України, пише УНН.

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Зазначається, що в умовах триваючих російських атак на українські міста, об’єкти культурної спадщини, заклади освіти та наукові установи особливого значення набувають оцінка завданих збитків, документування пошкоджень, невідкладні заходи зі збереження культурних цінностей, забезпечення безперервності освіти та наукової діяльності, а також відновлення постраждалої інфраструктури.

Ухвалене рішення має стати додатковим імпульсом для мобілізації міжнародних ресурсів та перетворення солідарності з Україною на конкретні результати, необхідні для захисту й відновлення сфер компетенції ЮНЕСКО, які продовжують зазнавати руйнівного впливу російської агресії - йдеться у повідомленні.

У МЗС України додали, що важливим практичним сигналом підтримки суверенітету та територіальної цілісності України стало передбачене рішенням Виконради завдання Генеральному директору ЮНЕСКО щодо моніторингу ситуації в Україні у сферах, що належать до мандату Організації, в межах міжнародно визнаних кордонів нашої держави.

Після ухвалення рішення Україна наголосила на необхідності підвищення оперативності реагування ЮНЕСКО, забезпечення належного фінансування відповідних програм та закликала держави-члени ЮНЕСКО і міжнародних донорів збільшувати фінансові внески й долучатися до реалізації конкретних проєктів із захисту та відновлення української освіти, науки, культури та культурної спадщини.

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