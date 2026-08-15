Сибіга закликав ЮНЕСКО посилити тиск на рф через знищення культурної спадщини України
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з гендиректором ЮНЕСКО Халедом Ель-Енані та закликав посилити захист культурної спадщини. Обговорили захист Києво-Печерської лаври та повернення вивезених цінностей.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Києві зустрівся з генеральним директором ЮНЕСКО Халедом Ель-Енані та закликав організацію посилити захист української культурної спадщини. Про це повідомляє МЗС України, пише УНН.
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Сибіга наголосив, що російські удари по музеях, пам’ятках, університетах та інших об’єктах культури є частиною системної політики рф.
росія чудово розуміє їхнє стратегічне значення, тому її удари по українських музеях, пам’ятках, університетах, школах і наукових установах не є випадковими
Окремо сторони обговорили захист Києво-Печерської лаври та інших об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також повернення українських культурних цінностей, які росія вивезла з окупованих територій.
Сибіга закликав ЮНЕСКО до подальшої підтримки України та реакції на російські злочини.
росія має понести відповідальність за всі ці злочини
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