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Сибіга закликав ЮНЕСКО посилити тиск на рф через знищення культурної спадщини України

Київ • УНН

 • 772 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з гендиректором ЮНЕСКО Халедом Ель-Енані та закликав посилити захист культурної спадщини. Обговорили захист Києво-Печерської лаври та повернення вивезених цінностей.

Сибіга закликав ЮНЕСКО посилити тиск на рф через знищення культурної спадщини України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Києві зустрівся з генеральним директором ЮНЕСКО Халедом Ель-Енані та закликав організацію посилити захист української культурної спадщини. Про це повідомляє МЗС України, пише УНН.

Деталі

Сибіга наголосив, що російські удари по музеях, пам’ятках, університетах та інших об’єктах культури є частиною системної політики рф.

росія чудово розуміє їхнє стратегічне значення, тому її удари по українських музеях, пам’ятках, університетах, школах і наукових установах не є випадковими

– заявив глава МЗС.

Окремо сторони обговорили захист Києво-Печерської лаври та інших об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також повернення українських культурних цінностей, які росія вивезла з окупованих територій.

Сибіга закликав ЮНЕСКО до подальшої підтримки України та реакції на російські злочини.

росія має понести відповідальність за всі ці злочини

– підсумував міністр.

Зеленський підписав указ про створення статусу національних святинь Українського народу15.08.26, 19:37 • 12679 переглядiв

Степан Гафтко

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російська пропаганда
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