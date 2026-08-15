Сибига призвал ЮНЕСКО усилить давление на РФ из-за уничтожения культурного наследия Украины
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Эль-Энани и призвал усилить защиту культурного наследия. Обсудили защиту Киево-Печерской лавры и возвращение вывезенных ценностей.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Киеве встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Эль-Энани и призвал организацию усилить защиту украинского культурного наследия. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.
Детали
Сибига подчеркнул, что российские удары по музеям, памятникам, университетам и другим объектам культуры являются частью системной политики рф.
россия прекрасно понимает их стратегическое значение, поэтому ее удары по украинским музеям, памятникам, университетам, школам и научным учреждениям не являются случайными
Отдельно стороны обсудили защиту Киево-Печерской лавры и других объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также возвращение украинских культурных ценностей, которые россия вывезла с оккупированных территорий.
Сибига призвал ЮНЕСКО к дальнейшей поддержке Украины и реакции на российские преступления.
россия должна понести ответственность за все эти преступления
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