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Сибига призвал ЮНЕСКО усилить давление на РФ из-за уничтожения культурного наследия Украины

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Эль-Энани и призвал усилить защиту культурного наследия. Обсудили защиту Киево-Печерской лавры и возвращение вывезенных ценностей.

Сибига призвал ЮНЕСКО усилить давление на РФ из-за уничтожения культурного наследия Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Киеве встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Эль-Энани и призвал организацию усилить защиту украинского культурного наследия. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.

Детали

Сибига подчеркнул, что российские удары по музеям, памятникам, университетам и другим объектам культуры являются частью системной политики рф.

россия прекрасно понимает их стратегическое значение, поэтому ее удары по украинским музеям, памятникам, университетам, школам и научным учреждениям не являются случайными

– заявил глава МИД.

Отдельно стороны обсудили защиту Киево-Печерской лавры и других объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также возвращение украинских культурных ценностей, которые россия вывезла с оккупированных территорий.

Сибига призвал ЮНЕСКО к дальнейшей поддержке Украины и реакции на российские преступления.

россия должна понести ответственность за все эти преступления

– подытожил министр.

Зеленский подписал указ о создании статуса национальных святынь украинского народа15.08.26, 19:37 • 7016 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаКультура
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Андрей Сибига
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Украина
Киев