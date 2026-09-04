Заповедник "София Киевская" пострадал в результате варварской атаки рф на Киев
Киев • УНН
Сегодня враг атаковал здание СБУ в центре Киева. В результате удара пострадал и заповедник "София Киевская" — выбиты окна в здании Консистории XVIII века.
В результате варварского обстрела был повреждён Национальный заповедник "София Киевская", а точнее — здание Консистории XVIII века, передаёт УНН.
Детали
Во время сегодняшней воздушной атаки россии на центр Киева вражеский беспилотник попал в здание, расположенное в нескольких десятках метров от нашей наиболее ценной достопримечательности — Софии Киевской.
В результате этого варварского обстрела здание Консистории XVIII века получило повреждения (выбиты окна). Другие объекты Софии Киевской не пострадали — сообщили в Национальном заповеднике.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попадании российского дрона в центральное здание СБУ напротив Софийского собора.
Глава МИД Андрей Сибига осудил удар рф по центральному зданию СБУ во время мирных усилий. Он призвал партнёров и ЮНЕСКО защитить Софийский собор.