Заповідник "Софія Київська" зазнав пошкоджень під час варварської атаки рф по Києву
Київ • УНН
Ворог сьогодні атакував будівлю СБУ в центрі Києва. У результаті удару постраждав і заповідник "Софія Київська" - вибиті вікна в будинку Консисторії XVIII століття.
У результаті варварського обстрілу зазнав пошкоджень Національний заповідник Софія Київська, а точніше - будинок Консисторії ХVIII cтоліття, передає УНН.
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Під час сьогоднішньої повітряної атаки росії по центру Києва ворожий безпілотник влучив у будівлю, що знаходиться за кілька десятків метрів від нашої найціннішої пам'ятки - Софії Київської.
Внаслідок цього варварського обстрілу є пошкодження в будинку Консисторії ХVIII cтоліття (вибиті вікна). Інші об'єкти Софії Київської не постраждали - повідомили у Національному заповіднику.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив про влучання російського дрона в центральну будівлю СБУ навпроти Софійського собору.
Глава МЗС Андрій Сибіга засудив удар рф по центральній будівлі СБУ під час мирних зусиль. Він закликав партнерів і ЮНЕСКО захистити Софійський собор.