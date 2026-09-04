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The New York Times

Заповідник "Софія Київська" зазнав пошкоджень під час варварської атаки рф по Києву

Київ • УНН

 • 824 перегляди

Ворог сьогодні атакував будівлю СБУ в центрі Києва. У результаті удару постраждав і заповідник "Софія Київська" - вибиті вікна в будинку Консисторії XVIII століття.

Заповідник "Софія Київська" зазнав пошкоджень під час варварської атаки рф по Києву

У результаті варварського обстрілу зазнав пошкоджень Національний заповідник Софія Київська, а точніше - будинок Консисторії ХVIII cтоліття, передає УНН.

Деталі

Під час сьогоднішньої повітряної атаки росії по центру Києва ворожий безпілотник влучив у будівлю, що знаходиться за кілька десятків метрів від нашої найціннішої пам'ятки - Софії Київської.

Внаслідок цього варварського обстрілу є пошкодження в будинку Консисторії ХVIII cтоліття (вибиті вікна). Інші об'єкти Софії Київської не постраждали - повідомили у Національному заповіднику.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про влучання російського дрона в центральну будівлю СБУ навпроти Софійського собору. 

Глава МЗС Андрій Сибіга засудив удар рф по центральній будівлі СБУ під час мирних зусиль. Він закликав партнерів і ЮНЕСКО захистити Софійський собор.

Антоніна Туманова

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