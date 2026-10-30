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МИД Украины призвал ЮНЕСКО отреагировать на российские пропагандистские мероприятия в Ханском дворце в Крыму

Киев • УНН

 • 606 просмотра

Украина протестует против российских мероприятий в Ханском дворце 31 октября - 1 ноября. МИД просит ЮНЕСКО усилить защиту наследия.

МИД Украины призвал ЮНЕСКО отреагировать на российские пропагандистские мероприятия в Ханском дворце в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с запланированными Россией пропагандистскими мероприятиями на территории Ханского дворца в оккупированном Бахчисарае, которые должны состояться 31 октября – 1 ноября. В МИД призвали ЮНЕСКО отреагировать на действия РФ и усилить защиту крымскотатарского культурного наследия. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.

Ханский дворец является памятником истории и культуры мирового значения, который Украина внесла в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Российская Федерация продолжает систематически вести войну против крымскотатарского народа, его культуры, исторической памяти и мирового культурного наследия. Преступные действия захватчиков фиксируются в ходе мониторинга, который ЮНЕСКО осуществляет во временно оккупированном Крыму с 2014 года

- говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Украина уже официально проинформировала руководство ЮНЕСКО и государства-члены организации о намерениях россиян провести мероприятие во временно оккупированном Бахчисарае.

Мы призываем Генерального директора ЮНЕСКО, ее соответствующие органы и государства-члены Организации незамедлительно задействовать все имеющиеся международные инструменты, направленные на прекращение со стороны России, временно оккупировавшей Крым, практики, превращающей культурные памятники коренного крымскотатарского народа в инструмент имперской пропаганды, оправдания и прославления оккупации

- заявили в министерстве.

МИД Украины призывает ЮНЕСКО принять следующие меры:

  • Дать принципиальную оценку российским пропагандистским действиям на территории временно оккупированного Крыма.
    • Усилить международные механизмы защиты украинского и крымскотатарского культурного наследия.
      • Рассмотреть вопрос усиления ответственности Российской Федерации за систематическое уничтожение культурного наследия Украины, имеющее признаки военных преступлений.

        ЮНЕСКО продлила программу экстренной помощи Украине для защиты образования, науки и культуры19.10.26, 18:14 • 6086 просмотров

        Ольга Розгон

        ОбществоКультура
        российская пропаганда
        Война в Украине
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