МИД Украины призвал ЮНЕСКО отреагировать на российские пропагандистские мероприятия в Ханском дворце в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с запланированными Россией пропагандистскими мероприятиями на территории Ханского дворца в оккупированном Бахчисарае, которые должны состояться 31 октября – 1 ноября. В МИД призвали ЮНЕСКО отреагировать на действия РФ и усилить защиту крымскотатарского культурного наследия. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.

Ханский дворец является памятником истории и культуры мирового значения, который Украина внесла в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Российская Федерация продолжает систематически вести войну против крымскотатарского народа, его культуры, исторической памяти и мирового культурного наследия. Преступные действия захватчиков фиксируются в ходе мониторинга, который ЮНЕСКО осуществляет во временно оккупированном Крыму с 2014 года - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Украина уже официально проинформировала руководство ЮНЕСКО и государства-члены организации о намерениях россиян провести мероприятие во временно оккупированном Бахчисарае.

Мы призываем Генерального директора ЮНЕСКО, ее соответствующие органы и государства-члены Организации незамедлительно задействовать все имеющиеся международные инструменты, направленные на прекращение со стороны России, временно оккупировавшей Крым, практики, превращающей культурные памятники коренного крымскотатарского народа в инструмент имперской пропаганды, оправдания и прославления оккупации - заявили в министерстве.

МИД Украины призывает ЮНЕСКО принять следующие меры:

Дать принципиальную оценку российским пропагандистским действиям на территории временно оккупированного Крыма.

Усилить международные механизмы защиты украинского и крымскотатарского культурного наследия.

Рассмотреть вопрос усиления ответственности Российской Федерации за систематическое уничтожение культурного наследия Украины, имеющее признаки военных преступлений.

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