МЗС України закликало ЮНЕСКО відреагувати на російські пропагандистські заходи в Ханському палаці в Криму
Київ • УНН
Україна протестує проти російських заходів у Ханському палаці 31 жовтня - 1 листопада. МЗС просить ЮНЕСКО посилити захист спадщини.
Міністерство закордонних справ України висловило протест через заплановані росією пропагандистські заходи на території Ханського палацу в окупованому Бахчисараї, які мають відбутися 31 жовтня – 1 листопада. У МЗС закликали ЮНЕСКО відреагувати на дії рф та посилити захист кримськотатарської культурної спадщини. Про це повідомляє МЗС України, пише УНН.
Ханський палац є пам'яткою історії та культури світового значення, що внесена Україною до Попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Російська Федерація продовжує систематично вести війну проти кримськотатарського народу, його культури, історичної пам'яті та світової культурної спадщини. Злочинні дії загарбників фіксуються при проведенні моніторингу, який ЮНЕСКО здійснює в тимчасово окупованому Криму з 2014 року
У відомстві зазначили, що Україна вже офіційно поінформувала керівництво ЮНЕСКО та держави-члени організації про наміри росіян провести захід у тимчасово окупованому Бахчисараї.
Ми закликаємо Генерального директора ЮНЕСКО, її відповідні органи та держави-члени Організації негайно задіяти всі наявні міжнародні інструменти, спрямовані на припинення з боку Росії, що тимчасово окупувала Крим, практики, що перетворюють культурні пам'ятки корінного кримськотатарського народу на інструмент імперської пропаганди та виправдання і прославлення окупації
МЗС України закликає ЮНЕСКО вжити таких заходів:
- Надати принципову оцінку російським пропагандистським діям на території тимчасово окупованого Криму.
- Посилити міжнародні механізми захисту української та кримськотатарської культурної спадщини.
- Розглянути питання посилення відповідальності Російської Федерації за систематичне знищення культурної спадщини України, що має ознаки воєнних злочинів.
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