МЗС України закликало ЮНЕСКО відреагувати на російські пропагандистські заходи в Ханському палаці в Криму

$45.530.0650.680.09
ukenru
14:55 • 1314 перегляди
Зеленський 31 жовтня відвідає Туреччину - офіс Ердогана
14:33 • 4900 перегляди
Українська делегація з евакуйованими жителями Олешок вирушила до Анапи - АрахаміяVideo
Ексклюзив
14:30 • 4316 перегляди
У справі про медичну недбалість лікарів Odrex перенесено 13 з 16 жовтневих засідань
Ексклюзив
14:03 • 7936 перегляди
Від найпотужнішого флоту до “роззброєння за газ” - як Україна втрачала стратегічну авіаціюPhotoVideo
11:58 • 14774 перегляди
Головнокомандувач НАТО не бачить затримок у поставках для Patriot Україні
11:20 • 15739 перегляди
Буданов про Олешки: це важлива операція, і вона має отримати продовженняPhoto
Ексклюзив
09:52 • 23128 перегляди
Розірвання шлюбу: що необхідно врахувати до звернення до суду
09:42 • 16564 перегляди
Лубінець показав перші кадри з Олешок: делегація зустрілася з місцевимиVideo
09:22 • 13650 перегляди
У Києві почали роботи задля додаткових переправ через Дніпро - міністр назвав час появи
09:13 • 14049 перегляди
Fire Point масштабує виробництво ракет "Фламінго" та ударних дронів FP-1 і FP-2 - Штілерман
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2.6м/с
65%
755мм
Популярнi новини
Південний міст у Києві знову відкривають - для яких авто і що з метро30 жовтня, 06:38 • 8898 перегляди
Україна призупинила удари по НПЗ росії після тиску Трампа - WSJ30 жовтня, 06:53 • 6312 перегляди
Як прибирання впливає на енергію дому30 жовтня, 07:51 • 22168 перегляди
Ієн Маккеллен віддав шану колезі по "Людях Ікс" Патріку Стюарту і згадав їхню дружбу30 жовтня, 08:10 • 16512 перегляди
Українська делегація уже безпечно дісталась до Олешок - Арахамія09:29 • 14945 перегляди
Публікації
Від найпотужнішого флоту до “роззброєння за газ” - як Україна втрачала стратегічну авіаціюPhotoVideo
Ексклюзив
14:03 • 7920 перегляди
Розірвання шлюбу: що необхідно врахувати до звернення до суду
Ексклюзив
09:52 • 23121 перегляди
Як прибирання впливає на енергію дому30 жовтня, 07:51 • 22378 перегляди
Укриття, відтермінування та нові вимоги: як Кабмін планує змінити роботу бізнесу під час повітряної тривоги29 жовтня, 19:49 • 14427 перегляди
8 найатмосферніших різдвяних ярмарків, які варто відвідатиPhoto29 жовтня, 17:55 • 33808 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Давид Арахамія
Меланія Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Олешки
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
У Німеччині 70 рятувальників знімали з дерева п’яного чоловіка, який не зміг спуститися після вечірки14:32 • 1410 перегляди
Ієн Маккеллен віддав шану колезі по "Людях Ікс" Патріку Стюарту і згадав їхню дружбу30 жовтня, 08:10 • 16698 перегляди
Помер зірка "Людей Ікс" і "Зоряного шляху" Патрік СтюартPhoto29 жовтня, 22:56 • 27758 перегляди
У Чехії закривають пивоварню з 270-річною історією через падіння попиту на пиво29 жовтня, 14:15 • 24924 перегляди
Не лише Бетмен і Супермен: Джеймс Ганн розкрив план розвитку всесвіту DC29 жовтня, 13:11 • 26328 перегляди
Актуальне
Опалення
МіГ-29
Starlink
Ту-160
Ту-95

МЗС України закликало ЮНЕСКО відреагувати на російські пропагандистські заходи в Ханському палаці в Криму

Київ • УНН

 • 802 перегляди

Україна протестує проти російських заходів у Ханському палаці 31 жовтня - 1 листопада. МЗС просить ЮНЕСКО посилити захист спадщини.

МЗС України закликало ЮНЕСКО відреагувати на російські пропагандистські заходи в Ханському палаці в Криму

Міністерство закордонних справ України висловило протест через заплановані росією пропагандистські заходи на території Ханського палацу в окупованому Бахчисараї, які мають відбутися 31 жовтня – 1 листопада. У МЗС закликали ЮНЕСКО відреагувати на дії рф та посилити захист кримськотатарської культурної спадщини. Про це повідомляє МЗС України, пише УНН.

Ханський палац є пам'яткою історії та культури світового значення, що внесена Україною до Попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Російська Федерація продовжує систематично вести війну проти кримськотатарського народу, його культури, історичної пам'яті та світової культурної спадщини. Злочинні дії загарбників фіксуються при проведенні моніторингу, який ЮНЕСКО здійснює в тимчасово окупованому Криму з 2014 року

- йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що Україна вже офіційно поінформувала керівництво ЮНЕСКО та держави-члени організації про наміри росіян провести захід у тимчасово окупованому Бахчисараї.

Ми закликаємо Генерального директора ЮНЕСКО, її відповідні органи та держави-члени Організації негайно задіяти всі наявні міжнародні інструменти, спрямовані на припинення з боку Росії, що тимчасово окупувала Крим, практики, що перетворюють культурні пам'ятки корінного кримськотатарського народу на інструмент імперської пропаганди та виправдання і прославлення окупації

- заявили в міністерстві.

МЗС України закликає ЮНЕСКО вжити таких заходів:

  • Надати принципову оцінку російським пропагандистським діям на території тимчасово окупованого Криму.
    • Посилити міжнародні механізми захисту української та кримськотатарської культурної спадщини.
      • Розглянути питання посилення відповідальності Російської Федерації за систематичне знищення культурної спадщини України, що має ознаки воєнних злочинів.

        ЮНЕСКО продовжила програму надзвичайної допомоги Україні для захисту освіти, науки та культури19.10.26, 18:14 • 6087 переглядiв

        Ольга Розгон

        СуспільствоКультура
        російська пропаганда
        Війна в Україні
        ЮНЕСКО
        Крим
        Україна