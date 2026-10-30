МЗС України закликало ЮНЕСКО відреагувати на російські пропагандистські заходи в Ханському палаці в Криму

Міністерство закордонних справ України висловило протест через заплановані росією пропагандистські заходи на території Ханського палацу в окупованому Бахчисараї, які мають відбутися 31 жовтня – 1 листопада. У МЗС закликали ЮНЕСКО відреагувати на дії рф та посилити захист кримськотатарської культурної спадщини. Про це повідомляє МЗС України, пише УНН.

Ханський палац є пам'яткою історії та культури світового значення, що внесена Україною до Попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Російська Федерація продовжує систематично вести війну проти кримськотатарського народу, його культури, історичної пам'яті та світової культурної спадщини. Злочинні дії загарбників фіксуються при проведенні моніторингу, який ЮНЕСКО здійснює в тимчасово окупованому Криму з 2014 року