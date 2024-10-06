Чим корисні сезонні овочі та на які з них звернути увагу: МОЗ дає поради
Київ • УНН
МОЗ України інформує про корисні властивості сезонних овочів, зокрема буряка. Він містить важливі вітаміни, мікроелементи та інші компоненти, які підтримують здоров'я серцево-судинної, травної та інших систем організму.
Сезонні овочі – важливий компонент збалансованого харчування. Продукти, що дозрівають у свій природний період, містять максимальну кількість поживних речовин і вітамінів, необхідних для підтримки здоров’я організму. Такі овочі часто є свіжішими та менш обробленими, оскільки не потребують довготривалого зберігання чи транспортування. Про це повідомляє МОЗ України пише УНН.
Поговоримо про буряк. Він не лише додає яскравих кольорів нашим стравам, але й містить корисні речовини, які мають численні переваги для здоров'я – від підтримки серцево-судинної системи до покращення травлення,
То що ж такого корисного містить буряк?
Вітаміни:
- Вітамін С (аскорбінова кислота) – зміцнює імунну систему, підтримує здоров'я слизових оболонок і шкіри.
- Вітамін В9 (фолієва кислота) – важливий для утворення клітин крові, запобігання анемії, а також обов’язковий для нормального розвитку нервової системи плода під час вагітності.
- Вітамін В6 (піридоксин) – необхідний для утворення клітин крові, оптимального функціонування мозку, підтримки обміну речовин тощо.
- Вітамін А у формі бета-каротину, який підтримує здоров'я органу зору, шкіри та слизових оболонок.
Мікроелементи:
- Калій – регулює водно-сольовий баланс, підтримує здоров'я серця, сприяє забезпеченню нормального серцевого ритму та артеріального тиску та допомагає нормальній роботі м'язів.
- Магній – важливий для нервової системи, регулює роботу м'язів і серця, бере участь у процесах синтезу білків та вироблення енергії.
- Залізо – сприяє утворенню гемоглобіну, що необхідно для транспортування кисню в крові, і допомагає запобігти анемії, пов’язаної з його дефіцитом.
- Кальцій – необхідний для здоров'я кісток і зубів, бере участь у скороченні м'язів та передачі нервових імпульсів.
- Марганець – важливий для утворення сполучної тканини, регулює рівень глюкози та бере участь у метаболізмі жирів і вуглеводів.
- Мідь – допомагає у засвоєнні заліза, важлива для формування кісткової тканини та нервових волокон.
Інші корисні компоненти:
- Бетаїн – підтримує роботу печінки, допомагає у регулюванні метаболізму та захищає від серцево-судинних захворювань.
- Антоціани – антиоксиданти, що захищають клітини від окислювального стресу та пошкодження вільними радикалами.
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