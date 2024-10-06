Чим корисні сезонні овочі та на які з них звернути увагу: МОЗ дає поради

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54718 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 103147 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 141332 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 117111 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 109358 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113879 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 139298 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75179 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83639 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 177205 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
75 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

24 березня, 15:36 • 25829 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 31014 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 30074 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 21545 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 34153 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 141332 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 139298 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 177205 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515962 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595517 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5825 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 30077 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 31016 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35047 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59067 перегляди
Актуальне
Чим корисні сезонні овочі та на які з них звернути увагу: МОЗ дає поради

Чим корисні сезонні овочі та на які з них звернути увагу: МОЗ дає поради

Київ • УНН

 • 18215 перегляди

МОЗ України інформує про корисні властивості сезонних овочів, зокрема буряка. Він містить важливі вітаміни, мікроелементи та інші компоненти, які підтримують здоров'я серцево-судинної, травної та інших систем організму.

Сезонні овочі – важливий компонент збалансованого харчування. Продукти, що дозрівають у свій природний період, містять максимальну кількість поживних речовин і вітамінів, необхідних для підтримки здоров’я організму. Такі овочі часто є свіжішими та менш обробленими, оскільки не потребують довготривалого зберігання чи транспортування. Про це повідомляє МОЗ України пише УНН.

Поговоримо про буряк. Він не лише додає яскравих кольорів нашим стравам, але й містить корисні речовини, які мають численні переваги для здоров'я – від підтримки серцево-судинної системи до покращення травлення,

- йдеться у повідомленні.

То що ж такого корисного містить буряк?

Вітаміни:

  • Вітамін С (аскорбінова кислота) – зміцнює імунну систему, підтримує здоров'я слизових оболонок і шкіри.
  • Вітамін В9 (фолієва кислота) – важливий для утворення клітин крові, запобігання анемії, а також обов’язковий для нормального розвитку нервової системи плода під час вагітності.
  • Вітамін В6 (піридоксин) – необхідний для утворення клітин крові, оптимального функціонування мозку, підтримки обміну речовин тощо.
  • Вітамін А у формі бета-каротину, який підтримує здоров'я органу зору, шкіри та слизових оболонок.

Мікроелементи:

  • Калій – регулює водно-сольовий баланс, підтримує здоров'я серця, сприяє забезпеченню нормального серцевого ритму та артеріального тиску та допомагає нормальній роботі м'язів.
  • Магній – важливий для нервової системи, регулює роботу м'язів і серця, бере участь у процесах синтезу білків та вироблення енергії.
  • Залізо – сприяє утворенню гемоглобіну, що необхідно для транспортування кисню в крові, і допомагає запобігти анемії, пов’язаної з його дефіцитом.
  • Кальцій – необхідний для здоров'я кісток і зубів, бере участь у скороченні м'язів та передачі нервових імпульсів.
  • Марганець – важливий для утворення сполучної тканини, регулює рівень глюкози та бере участь у метаболізмі жирів і вуглеводів.
  • Мідь – допомагає у засвоєнні заліза, важлива для формування кісткової тканини та нервових волокон.

Інші корисні компоненти:

  • Бетаїн – підтримує роботу печінки, допомагає у регулюванні метаболізму та захищає від серцево-судинних захворювань.
  • Антоціани – антиоксиданти, що захищають клітини від окислювального стресу та пошкодження вільними радикалами.

Підтримка шкільного харчування: Одещина отримала 3,5 млн грн від Всесвітньої продовольчої програми19.01.24, 17:32 • 33981 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,605.80
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.05
Ethereum
$2,086.35