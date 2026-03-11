Овощи в Украине подорожают еще на 10-12% - аграрии объяснили причину

По прогнозам экспертов, цены поползут вверх из-за сезонного сокращения предложения качественной продукции до появления овощей открытого грунта.

В ближайшее время в Украине значительно подорожают овощи, на цену которых давит сезонный фактор. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, после зимы предложение качественной продукции уменьшается, тогда как спрос сохраняется. На этом фоне цены получают дополнительный импульс к росту.

Овощи фактически могут подорожать еще в среднем где-то на 10-12% до того момента, пока не будем видеть овощи под открытым грунтом - прогнозирует Марчук.

По состоянию на 11 марта в крупных всеукраинских сетях супермаркетов сохраняются следующие средние цены на популярные овощи:

огурцы — от 199 до 279 грн/кг;

томаты — от 141 до 369 грн/кг;

капуста — от 99 до 114 грн/кг;

перец сладкий — от 203 до 249 грн/кг;

картофель — от 26 до 50 грн/кг;

морковь — от 14 до 23 грн/кг;

свекла — от 12 до 16 грн/кг;

лук репчатый — от 14 до 40 грн/кг.

Напомним

Эксперты считают, что резкого одномоментного скачка всех цен не будет, однако овощи, хлеб, часть молочной и мясной продукции будут дорожать и дальше, причем в разных регионах этот процесс будет проявляться неравномерно.