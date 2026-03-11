Овочі в Україні подорожчають ще на 10-12% - аграрії пояснили причину

За прогнозами експертів, ціни поповзуть вгору через сезонне скорочення пропозиції якісної продукції до появи овочів відкритого ґрунту.

Найближчим часом в Україні значно здорожчають овочі, на ціну яких тисне сезонний фактор. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, після зими пропозиція якісної продукції зменшується, тоді як попит зберігається. На цьому тлі ціни отримують додатковий імпульс до зростання.

Овочі фактично можуть здорожчати ще в середньому десь 10-12% до того моменту, поки не будемо бачити овочі під відкритим ґрунтом - прогнозує Марчук.

Станом на 11 березня у великих всеукраїнських мережах супермаркетів зберігаються такі середні ціни на популярні овочі:

огірки — від 199 до 279 грн/кг;

томати — від 141 до 369 грн/кг;

капуста — від 99 до 114 грн/кг;

перець солодкий — від 203 до 249 грн/кг;

картопля — від 26 до 50 грн/кг;

морква — від 14 до 23 грн/кг;

буряк — від 12 до 16 грн/кг;

цибуля ріпчаста — від 14 до 40 грн/кг.

