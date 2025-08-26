Apple готує найтонший iPhone та складний смартфон: у вересні презентація лише однієї з цих новинок

Технологічний гігант Apple, ймовірно, анонсує новий iPhone на своєму типовому осінньому заході. Але є також інтрига щодо випуску маленького модернізованого планшету. Коли його очікувати, ідеться у матеріалах Het Nieuwsblad та Вloomberg, передає УНН.

Деталі

Apple Inc. проведе 9 вересня захід, на якому презентуватиме нові продукти. Попередньо оголошено, що захід буде зосереджений на нових смартфонах компанії. Серед них - оновлена модель початкового рівня, дві нові версії Pro. Також ідеться про покращені версії Apple Watch. А ще - абсолютно нова версія смартфону з набагато тоншим дизайном, ніж будь-який попередній iPhone.

iPhone 17 Air, найтонший смартфон Apple за всю історію - попередньо анонсує компанія.

Що ще цікавого для справжніх шанувальників технологій компанії?

Зазначається в ЗМІ, що Apple працює над складним смартфоном. Це поки що інсайдерські чутки, але вже доволі численні.

Як саме він виглядатиме, достеменно невідомо.

За тими ж чутками, він може нагадувати Samsung Galaxy Z Fold 7 або Google Pixel 10 Pro Fold. Якщо так, тоді розкладений iPhone буде більше схожим на маленький планшет. Водночас є ймовірність, що Apple обере дизайн Samsung Flip, і буде апарат, який можна просто скласти навпіл, - у стилі телефонів початку 2000-х.

Доповнення

Зазначимо у доповнення до вищезгаданого:

Apple вперше планує три роки поспіль проводити масштабні редизайни iPhone. Після довгих перестраховок компанія планує оновити свій флагманський телефон, навіть попри те, що інші учасники галузі схиляються до продуктів, орієнтованих на штучний інтелект. Про це пише Вloomberg.

