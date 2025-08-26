Apple готує найтонший iPhone та складний смартфон: у вересні презентація лише однієї з цих новинок

$41.430.15
48.470.56
ukenru
Ексклюзив
17:12 • 22346 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
16:15 • 42572 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
14:13 • 32207 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 87090 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 125889 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 119262 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 52045 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 149237 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 61946 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 55750 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2м/с
72%
750мм
Популярнi новини
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 96766 перегляди
Вибух на російському танкері біля Чукотки: є постраждалі, пропаганда применшує значення аварії - ЦПД26 серпня, 10:30 • 62889 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський26 серпня, 11:34 • 67696 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року13:17 • 44675 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto14:05 • 25691 перегляди
Публікації
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
17:12 • 22353 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto14:05 • 26089 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 87113 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 119279 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 149642 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Одеса
Люксембург
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto17:52 • 1682 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року13:17 • 45184 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 97301 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 127094 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 57075 перегляди
Актуальне
Боєприпаси
Долар США
Гривня
Євро
Футбол

Apple готує найтонший iPhone та складний смартфон: у вересні презентація лише однієї з цих новинок

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Apple проведе 9 вересня захід, де презентує нові iPhone, включаючи найтоншу модель, та покращені Apple Watch. Компанія також працює над складним смартфоном, дизайн якого поки невідомий.

Apple готує найтонший iPhone та складний смартфон: у вересні презентація лише однієї з цих новинок

Технологічний гігант Apple, ймовірно, анонсує новий iPhone на своєму типовому осінньому заході. Але є також інтрига щодо випуску маленького модернізованого планшету. Коли його очікувати, ідеться у матеріалах Het Nieuwsblad та Вloomberg, передає УНН

Деталі

Apple Inc. проведе 9 вересня захід, на якому презентуватиме нові продукти. Попередньо оголошено, що захід буде зосереджений на нових смартфонах компанії. Серед них - оновлена модель початкового рівня, дві нові версії Pro. Також ідеться про покращені версії Apple Watch. А ще - абсолютно нова версія смартфону з набагато тоншим дизайном, ніж будь-який попередній iPhone. 

iPhone 17 Air, найтонший смартфон Apple за всю історію

 - попередньо анонсує компанія.

iPhone 17 Pro можуть представити в яскравому помаранчевому кольорі30.07.25, 17:08 • 4221 перегляд

Що ще цікавого для справжніх шанувальників технологій компанії?

Зазначається в ЗМІ, що Apple працює над складним смартфоном. Це поки що інсайдерські чутки, але вже доволі численні.

Як саме він виглядатиме, достеменно невідомо.

За тими ж чутками, він може нагадувати Samsung Galaxy Z Fold 7 або Google Pixel 10 Pro Fold. Якщо так, тоді розкладений iPhone буде більше схожим на маленький планшет. Водночас є ймовірність, що Apple обере дизайн Samsung Flip, і буде апарат, який можна просто скласти навпіл, - у стилі телефонів початку 2000-х.

Apple готується випустити більш "переконливий" iPhone23.06.25, 12:38 • 3248 переглядiв

Доповнення

Зазначимо у доповнення до вищезгаданого:

Apple вперше планує три роки поспіль проводити масштабні редизайни iPhone. Після довгих перестраховок компанія планує оновити свій флагманський телефон, навіть попри те, що інші учасники галузі схиляються до продуктів, орієнтованих на штучний інтелект. Про це пише Вloomberg.

Ілон Маск подає до суду на Apple та OpenAI: справа на мільярди доларів26.08.25, 14:03 • 2220 переглядiв

Ігор Тележніков

Технології
Bloomberg News
Bloomberg
Apple