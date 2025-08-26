$41.430.15
Эксклюзив
17:12 • 24085 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
16:15 • 47075 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
14:13 • 34824 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 90510 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 127557 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 121759 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 52511 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 149874 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 62102 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 55855 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзивы
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Apple готовит самый тонкий iPhone и складной смартфон: в сентябре презентация только одной из этих новинок

Киев • УНН

 • 438 просмотра

Apple проведет 9 сентября мероприятие, где представит новые iPhone, включая самую тонкую модель, и улучшенные Apple Watch. Компания также работает над складным смартфоном, дизайн которого пока неизвестен.

Apple готовит самый тонкий iPhone и складной смартфон: в сентябре презентация только одной из этих новинок

Технологический гигант Apple, вероятно, анонсирует новый iPhone на своем типичном осеннем мероприятии. Но есть также интрига относительно выпуска маленького модернизированного планшета. Когда его ожидать, говорится в материалах Het Nieuwsblad и Bloomberg, передает УНН.

Детали

Apple Inc. проведет 9 сентября мероприятие, на котором представит новые продукты. Предварительно объявлено, что мероприятие будет сосредоточено на новых смартфонах компании. Среди них - обновленная модель начального уровня, две новые версии Pro. Также речь идет об улучшенных версиях Apple Watch. А еще - совершенно новая версия смартфона с гораздо более тонким дизайном, чем любой предыдущий iPhone.

iPhone 17 Air, самый тонкий смартфон Apple за всю историю

- предварительно анонсирует компания.

iPhone 17 Pro могут представить в ярком оранжевом цвете30.07.25, 17:08 • 4223 просмотра

Что еще интересного для настоящих ценителей технологий компании?

Отмечается в СМИ, что Apple работает над сложным смартфоном. Это пока инсайдерские слухи, но уже довольно многочисленные.

Как именно он будет выглядеть, доподлинно неизвестно.

По тем же слухам, он может напоминать Samsung Galaxy Z Fold 7 или Google Pixel 10 Pro Fold. Если так, тогда разложенный iPhone будет больше похож на маленький планшет. В то же время есть вероятность, что Apple выберет дизайн Samsung Flip, и будет аппарат, который можно просто сложить пополам, - в стиле телефонов начала 2000-х.

Компания Apple готовится выпустить более "убедительный" iPhone23.06.25, 12:38 • 3248 просмотров

Дополнение

Отметим в дополнение к вышеупомянутому:

Apple впервые планирует три года подряд проводить масштабные редизайны iPhone. После долгих перестраховок компания планирует обновить свой флагманский телефон, даже несмотря на то, что другие участники отрасли склоняются к продуктам, ориентированным на искусственный интеллект. Об этом пишет Bloomberg.

Илон Маск подает в суд на Apple и OpenAI: дело на миллиарды долларов26.08.25, 14:03 • 2224 просмотра

Игорь Тележников

Технологии
Bloomberg News
Bloomberg L.P.
Apple Inc.