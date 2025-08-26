Apple готовит самый тонкий iPhone и складной смартфон: в сентябре презентация только одной из этих новинок

Технологический гигант Apple, вероятно, анонсирует новый iPhone на своем типичном осеннем мероприятии. Но есть также интрига относительно выпуска маленького модернизированного планшета. Когда его ожидать, говорится в материалах Het Nieuwsblad и Bloomberg, передает УНН.

Детали

Apple Inc. проведет 9 сентября мероприятие, на котором представит новые продукты. Предварительно объявлено, что мероприятие будет сосредоточено на новых смартфонах компании. Среди них - обновленная модель начального уровня, две новые версии Pro. Также речь идет об улучшенных версиях Apple Watch. А еще - совершенно новая версия смартфона с гораздо более тонким дизайном, чем любой предыдущий iPhone.

iPhone 17 Air, самый тонкий смартфон Apple за всю историю - предварительно анонсирует компания.

iPhone 17 Pro могут представить в ярком оранжевом цвете

Что еще интересного для настоящих ценителей технологий компании?

Отмечается в СМИ, что Apple работает над сложным смартфоном. Это пока инсайдерские слухи, но уже довольно многочисленные.

Как именно он будет выглядеть, доподлинно неизвестно.

По тем же слухам, он может напоминать Samsung Galaxy Z Fold 7 или Google Pixel 10 Pro Fold. Если так, тогда разложенный iPhone будет больше похож на маленький планшет. В то же время есть вероятность, что Apple выберет дизайн Samsung Flip, и будет аппарат, который можно просто сложить пополам, - в стиле телефонов начала 2000-х.

Компания Apple готовится выпустить более "убедительный" iPhone

Дополнение

Отметим в дополнение к вышеупомянутому:

Apple впервые планирует три года подряд проводить масштабные редизайны iPhone. После долгих перестраховок компания планирует обновить свой флагманский телефон, даже несмотря на то, что другие участники отрасли склоняются к продуктам, ориентированным на искусственный интеллект. Об этом пишет Bloomberg.

