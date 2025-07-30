iPhone 17 Pro могут представить в ярком оранжевом цвете

Новый iPhone 17 Pro может появиться в неожиданном оранжевом оттенке. Инсайдер Сонни Диксон обнародовал макеты будущих моделей, и именно этот цвет вызвал наибольшее обсуждение. Если утечка подтвердится, это будет самое смелое изменение палитры iPhone Pro за всю историю серии, пишет Mashable, передает УНН.

Детали

Инсайдер Сонни Диксон поделился макетами будущей линейки iPhone 17 от Apple. Большинство цветов довольно приглушенные, что традиционно для моделей Apple iPhone. Но iPhone 17 Pro и 17 Pro Max показаны в смелом оранжевом цвете.

Первый взгляд на цветные макеты iPhone 17. Новый оранжевый в этом году действительно выделяется - безусловно смелое дополнение. Что думаете? - написал он в Х.

Это контрастирует с предыдущими сообщениями от источников, которые утверждали, что новый цвет iPhone 17 Pro будет медным, или по крайней мере чем-то средним между медным и оранжевым.

Другие цвета, предлагаемые для iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, – черный, белый и синий. iPhone 17 Air представлен в черном, белом, бежевом и светло-голубом цветах, тогда как iPhone 17 можно увидеть в черном, iPhone, светло-голубом и розовом цветах.

Apple, вероятно, выпустит линейку iPhone 17 в сентябре; до тех пор ничего официального не известно - добавляет издание.

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