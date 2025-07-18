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Apple подает в суд на известного инсайдера, который раскрывал секреты iOS

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Компания Apple подала иск против Джона Проссера, обвиняя его в краже коммерческой тайны iOS 26. Проссер якобы поручил Майклу Рамацциотти получить доступ к разработческому iPhone сотрудника Apple для утечки информации.

Apple подает в суд на известного инсайдера, который раскрывал секреты iOS

Компания Apple подала в суд на известного разоблачителя Джона Проссера за якобы кражу коммерческой тайны, связанной с iOS 26. Проссера обвиняют в том, что он поручил другому человеку, Майклу Рамаччиотти, тайно получить доступ к разработческому iPhone сотрудника Apple и использовать эту информацию для сообщения о запланированных изменениях Apple в тогда еще неанонсированной iOS 26, пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Согласно иску, Apple утверждает, что Проссер предлагал Рамаччиотти "деньги или будущую возможность трудоустройства" в обмен на доступ к служебному телефону, принадлежащему его другу Итану Липнику, инженеру-программисту Apple, работающему над iOS.

Рамаччиотти якобы узнал пароль iPhone Липника, использовал "отслеживание местоположения", чтобы определить, когда он будет отсутствовать дома в течение длительного периода, а затем получил доступ к iPhone с разработческой версией мобильной ОС. Apple заявляет, что Рамаччиотти показал программное обеспечение Проссеру во время видеозвонка, который Проссер записал, поделился с другими и использовал для создания рендеров новых дизайнов.

Apple утверждает, что узнала об этой ситуации в апреле из анонимного электронного письма от лица, которое утверждало, что видело запись звонка Проссера и узнало квартиру Липника. Компания также утверждает, что имеет голосовое сообщение, отправленное Рамаччиотти Липнику, в котором извиняется за инцидент и утверждается, что эта хитрость была идеей Проссера, и которую Липник, в свою очередь, предоставил Apple. Компания уволила Липкина за ненадлежащее соблюдение политики по защите невыпущенного программного обеспечения.

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Проссер опубликовал несколько видео на своих YouTube-каналах Front Page Tech и Genius Bar Podcast, посвященных утечке информации о функциях новой версии iOS, которая тогда должна была называться iOS 19. В январе 2025 года он выпустил "ваш первый взгляд на iOS 19", раскрывая редизайн приложения камеры. В марте была опубликована информация о переработанном приложении "Сообщения", а в апреле он опубликовал "крупнейшую утечку информации об iOS в истории", впервые рассмотрев новый язык дизайна Apple Liquid Glass.

Джон Проссер ответил на иск, настаивая на том, что учетная запись Apple "не отражает ситуацию, которая сложилась с моей стороны", и утверждая, что имеет доказательства этого.

Я не "планировал" доступ к чьему-то телефону. У меня не было паролей. Я не знал, как была получена эта информация

- подчеркнул Проссер.

В своем судебном заявлении Apple требует как возмещения убытков, так и судебного приказа, запрещающего Проссеру снова раскрывать коммерческие тайны Apple. Компания добавляет, что хотя iOS 26 с тех пор была объявлена общественности, ее тайны все еще находятся под угрозой, поскольку разрабатываемый телефон "содержал другие необъявленные элементы дизайна".

Дополнение

Руководитель отдела моделей искусственного интеллекта Apple Руоминг Пан переходит в Meta, где возглавит новый подраздел суперинтеллекта искусственного интеллекта. Пан ранее руководил командой Apple, обучавшей базовые модели ИИ для Apple Intelligence.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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