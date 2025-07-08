Meta переманила керівника відділу моделей штучного інтелекту Apple - ЗМІ

Керівник відділу моделей штучного інтелекту Apple Руомінг Пан залишає компанію, щоб працювати в Meta. Це знаменує собою появу чергового високопоставленого керівника відділу штучного інтелекту, якого генеральний директор Meta Марк Цукерберг обрав на посаду керівника свого нового підрозділу суперінтелекту штучного інтелекту, повідомляє TechCrunch, пише УНН.

Деталі

Раніше Пан керував внутрішньою командою Apple, яка навчала базові моделі штучного інтелекту, які лежать в основі Apple Intelligence та інших функцій штучного інтелекту на пристроях, згідно зі звітом.

Моделі штучного інтелекту Apple не мали особливого успіху — вони набагато менш потужні, ніж те, що пропонують OpenAI, Anthropic і навіть Meta. Apple, як повідомляється, навіть розглядала можливість використання сторонніх моделей штучного інтелекту для забезпечення свого майбутнього оновлення Siri на основі штучного інтелекту.

Джерела повідомляють, що відхід Панга може бути першим із багатьох у проблемному підрозділі штучного інтелекту Apple.

Тим не менш, Панг може привнести в Meta досвід у розробці невеликих моделей штучного інтелекту на пристроях, приєднавшись до низки талановитих фахівців, яких Цукерберг переманив в останні місяці, включаючи лідерів Google DeepMind, OpenAI та Safe Superintelligence.

Доповнення

Cloudflare запустила інструмент, що блокує ШІ-сканери, які без дозволу збирають контент з веб-сайтів. Ним вже скористались провідні видавці, маючи змогу стягувати плату за доступ до даних.