Meta переманила руководителя отдела моделей искусственного интеллекта Apple - СМИ

$41.800.06
49.030.09
ukenru
Непогода оставила без света 700 городов и сел в Украине
05:38 • 7641 просмотра
Непогода оставила без света 700 городов и сел в Украине
03:46 • 44847 просмотра
США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие по указанию Трампа
7 июля, 17:19 • 83142 просмотра
Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС без единогласной поддержки - Стефанишина
Эксклюзив
7 июля, 12:46 • 95486 просмотра
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
7 июля, 11:23 • 123365 просмотра
В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
7 июля, 08:27 • 124105 просмотра
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
Эксклюзив
7 июля, 07:42 • 116551 просмотра
Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 223682 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
7 июля, 03:41 • 69374 просмотра
Украину накроет аномальная жара до +36 градусов
Эксклюзив
6 июля, 12:18 • 85497 просмотра
Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
4.5м/с
43%
744мм
Популярные новости
Израиль готовится к новым военным действиям против Ирана и ожидает, что Трамп даст «зеленый свет» — Axios7 июля, 23:19 • 19513 просмотра
Непогода меняет график движения поездов: в Укрзализныце рассказали, какие рейсы задержатся8 июля, 00:39 • 35557 просмотра
Дерзкое ограбление в Мексике: злоумышленники похитили 33 тонны золотого и серебряного концентрата8 июля, 02:39 • 27002 просмотра
Украину накроет жара до +39° и грозы с градом: прогноз на 8 июля04:05 • 29967 просмотра
Убийство мужчины в Киеве: личность погибшего установлена, стрелка продолжают искать07:20 • 11308 просмотра
публикации
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили7 июля, 14:21 • 113822 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару7 июля, 14:20 • 102504 просмотра
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов7 июля, 14:00 • 125120 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается7 июля, 13:50 • 130605 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 223678 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Карл III
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Словакия
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 112717 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 301825 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 141592 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 258448 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 280685 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Facebook
Тесла Модель Y
Беспилотный летательный аппарат
Х-101

Meta переманила руководителя отдела моделей искусственного интеллекта Apple - СМИ

Киев • УНН

 • 241 просмотра

Руководитель отдела моделей искусственного интеллекта Apple Руоминг Пан переходит в Meta, где возглавит новое подразделение суперинтеллекта искусственного интеллекта. Пан ранее руководил командой Apple, обучавшей базовые модели ИИ для Apple Intelligence.

Meta переманила руководителя отдела моделей искусственного интеллекта Apple - СМИ

Руководитель отдела моделей искусственного интеллекта Apple Руоминг Пан покидает компанию, чтобы работать в Meta. Это знаменует собой появление очередного высокопоставленного руководителя отдела искусственного интеллекта, которого генеральный директор Meta Марк Цукерберг выбрал на должность руководителя своего нового подразделения суперинтеллекта искусственного интеллекта, сообщает TechCrunch, пишет УНН.

Детали

Ранее Пан руководил внутренней командой Apple, которая обучала базовые модели искусственного интеллекта, лежащие в основе Apple Intelligence и других функций искусственного интеллекта на устройствах, согласно отчету.

Модели искусственного интеллекта Apple не имели особого успеха — они гораздо менее мощные, чем то, что предлагают OpenAI, Anthropic и даже Meta. Apple, как сообщается, даже рассматривала возможность использования сторонних моделей искусственного интеллекта для обеспечения своего будущего обновления Siri на основе искусственного интеллекта.

Источники сообщают, что уход Панга может быть первым из многих в проблемном подразделении искусственного интеллекта Apple.

Тем не менее, Панг может привнести в Meta опыт в разработке небольших моделей искусственного интеллекта на устройствах, присоединившись к ряду талантливых специалистов, которых Цукерберг переманил в последние месяцы, включая лидеров Google DeepMind, OpenAI и Safe Superintelligence.

Дополнение

Cloudflare запустила инструмент, блокирующий ИИ-сканеры, которые без разрешения собирают контент с веб-сайтов. Им уже воспользовались ведущие издатели, имея возможность взимать плату за доступ к данным.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости МираТехнологии
Марк Цукерберг
OpenAI
Apple Inc.
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9