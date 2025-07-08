Meta переманила руководителя отдела моделей искусственного интеллекта Apple - СМИ

Руководитель отдела моделей искусственного интеллекта Apple Руоминг Пан покидает компанию, чтобы работать в Meta. Это знаменует собой появление очередного высокопоставленного руководителя отдела искусственного интеллекта, которого генеральный директор Meta Марк Цукерберг выбрал на должность руководителя своего нового подразделения суперинтеллекта искусственного интеллекта, сообщает TechCrunch, пишет УНН.

Детали

Ранее Пан руководил внутренней командой Apple, которая обучала базовые модели искусственного интеллекта, лежащие в основе Apple Intelligence и других функций искусственного интеллекта на устройствах, согласно отчету.

Модели искусственного интеллекта Apple не имели особого успеха — они гораздо менее мощные, чем то, что предлагают OpenAI, Anthropic и даже Meta. Apple, как сообщается, даже рассматривала возможность использования сторонних моделей искусственного интеллекта для обеспечения своего будущего обновления Siri на основе искусственного интеллекта.

Источники сообщают, что уход Панга может быть первым из многих в проблемном подразделении искусственного интеллекта Apple.

Тем не менее, Панг может привнести в Meta опыт в разработке небольших моделей искусственного интеллекта на устройствах, присоединившись к ряду талантливых специалистов, которых Цукерберг переманил в последние месяцы, включая лидеров Google DeepMind, OpenAI и Safe Superintelligence.

Дополнение

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