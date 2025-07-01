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Cloudflare обмежить доступ трекерам, які використовують штучний інтелект у зборі контенту "без згоди"

Київ • УНН

 • 438 перегляди

Cloudflare запустила інструмент, що блокує ШІ-сканери, які без дозволу збирають контент з веб-сайтів. Ним вже скористались провідні видавці, маючи змогу стягувати плату за доступ до даних.

Cloudflare обмежить доступ трекерам, які використовують штучний інтелект у зборі контенту "без згоди"

Cloudflare запустила інструмент, який дозволяє власникам веб-сайтів блокувати ШІ-трекери, що отримують доступ до їхнього контенту. Передає УНН із посиланням на The Verge.

Деталі

Основний постачальник інтернет-архітектури Cloudflare тепер за замовчуванням блокуватиме відомі веб-сканери зі штучним інтелектом, щоб запобігти їхньому "доступу до контенту без дозволу або компенсації".

Технологічна компанія впроваджує нову модель контролю даних в контексті, коли цифрова екосистема порушується масовим використанням моделей штучного інтелекту без зворотніх посилань до оригінального творця змісту.

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Cloudflare почне запитувати нових власників доменів, чи хочуть вони дозволити ШІ-сканери. Також буде дозволено деяким видавцям запровадити плату за "Pay Per Crawl" ("Плата за сканування").

Програма Pay Per Crawl дозволить видавцям встановлювати вартість дозволу для ШІ-"скраперів" (scraping - вебзбирання або витягнення вебданих- ред.) - за доступ до свого контенту.

АІ-компанії можуть переглянути ціни і вирішити, чи реєструватися для отримання плати за сканування, чи відмовитися від неї.

Поки що це доступно лише для "групи провідних видавців і творців контенту". Втім, у Cloudflare стверджують, що інструмент перспективний, і його впровадження забезпечить "ШІ-компаніям можливість використовувати якісний контент належним чином". Тобто - з дозволом і за винагороду.

Нагадаємо

Microsoft розкрила систему штучного інтелекту, яка діагностує краще за фахівців, "вирішивши" понад 8 з 10 складних випадків. Дослідження показали, що ШІ значно точніший і ефективніший за лікарів у діагностиці.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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