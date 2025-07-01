Cloudflare ограничит доступ трекерам, которые используют искусственный интеллект в сборе контента "без согласия"

Cloudflare запустила инструмент, который позволяет владельцам веб-сайтов блокировать ИИ-трекеры, получающие доступ к их контенту. Передает УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Основной поставщик интернет-архитектуры Cloudflare теперь по умолчанию будет блокировать известные веб-сканеры с искусственным интеллектом, чтобы предотвратить их "доступ к контенту без разрешения или компенсации".

Технологическая компания внедряет новую модель контроля данных в контексте, когда цифровая экосистема нарушается массовым использованием моделей искусственного интеллекта без обратных ссылок к оригинальному создателю содержания.

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Cloudflare начнет запрашивать у новых владельцев доменов, хотят ли они разрешить ИИ-сканеры. Также будет разрешено некоторым издателям ввести плату за "Pay Per Crawl" ("Плата за сканирование").

Программа Pay Per Crawl позволит издателям устанавливать стоимость разрешения для ИИ-"скраперов" (scraping - веб-сбор или извлечение веб-данных - ред.) - за доступ к своему контенту.

ИИ-компании могут пересмотреть цены и решить, регистрироваться ли для получения платы за сканирование, или отказаться от нее.

Пока это доступно только для "группы ведущих издателей и создателей контента". Впрочем, в Cloudflare утверждают, что инструмент перспективен, и его внедрение обеспечит "ИИ-компаниям возможность использовать качественный контент надлежащим образом". То есть - с разрешением и за вознаграждение.

Напомним

Microsoft раскрыла систему искусственного интеллекта, которая диагностирует лучше специалистов, "решив" более 8 из 10 сложных случаев. Исследования показали, что ИИ значительно точнее и эффективнее врачей в диагностике.