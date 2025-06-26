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Культовый «Волшебник страны Оз» возвращается на экран благодаря ИИ

Киев • УНН

 • 468 просмотра

Классический фильм «Волшебник страны Оз» 1939 года с Джуди Гарланд будет восстановлен с помощью искусственного интеллекта для показа в «Сфере» в Лас-Вегасе. Проект сотрудничает с Warner Bros., чтобы адаптировать визуальную часть фильма к гигантскому сферическому экрану.

Культовый «Волшебник страны Оз» возвращается на экран благодаря ИИ

Новая жизнь фильма-мюзикла 1939 года «Волшебник страны Оз» с Джуди Гарланд обещают воплотить в новом проекте «Сфера», сотрудничающем с Warner Bros. Entertainment. Для того, чтобы классический фильм соответствовал масштабам огромного сферического экрана, установленного в Лас-Вегасе, в визуальном плане будет широко использоваться ИИ.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Gizmodo.

Детали

Фильм «Волшебник страны Оз», выпущенный в 1939 году, а точнее качество изображения прекрасной художественной картины, не может избежать «старения» и дистанции от технологических ожиданий при показе в современных залах. Поэтому коллектив сотрудничает с Warner Bros., чтобы восстановить фильм с помощью возможностей искусственного интеллекта.

Но работа почти в финальной реализации, так как недавно стало известно, что классический фильм с Джуди Гарланд в главной роли будет представлен в специальном ограниченном прокате на огромном сферическом стадионе в Лас-Вегасе. Как раз в новом проекте «Сфера» сотрудничает с Warner Bros.

Справка

«Sphere» — музыкальная и развлекательная арена в Парадайсе, штат Невада (США). Находится к востоку от Лас-Вегас-Стрип.

ИИ-волшебник в мире кино

Отмечается, что «Волшебник страны Оз» 1939 года будет обновлен для полноформатной презентации, — то есть, чтобы классический фильм соответствовал масштабу «Сферы». И для этой цели искусственный интеллект будет широко использоваться визуально.

Кстати, заметим. Современный ИИ способен на все более крупные проекты. Уже дошло даже до создания собственных фильмов.

Например, «Следующая остановка — Париж» — фильм о любви, полностью созданный искусственным интеллектом.

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Кроме того, роль ИИ достаточно важна и в традиционном кинопроизводстве.

Дэвид Кроненберг уже использовал ИИ в своем фильме «Бруталист». Даже Джеймс Кэмерон, который предупреждал нас об опасности ИИ в фильме «Терминатор», считает, что ИИ может помочь ему в создании следующего фильма «Дюна».


А что же с «Волшебником страны Оз»?

Будет новое качество изображения или даже каким-то образом улучшена и так довольно высококачественная игра Джуди Гарланд?

В недавнем интервью Variety Кэролин Блэквуд, глава Sphere Studios, обсудила, как использование генеративного искусственного интеллекта будет ограничиваться только масштабированием старинного изображения.

Если раньше был крупный план, и это была только Дороти. Но вы знали, что в сцене с ней были Железный Дровосек, Страшила и Трусливый Лев. Хотя не видели этого в оригинале. Так что теперь, когда вы смотрите шире, они все должны быть там вместе

Так что такие вещи, как ноги персонажей и расширенные фигуры, а также пейзажи, не исключаются. Остается увидеть, как это повлияет на персонажей в пространстве, пишет Gizmodo.

Напомним

OpenAI и Google хотят свободного доступа к авторским материалам для обучения ИИ. Более 400 звезд Голливуда возмущены и просят Трампа отклонить предложение, чтобы защитить творчество.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

КультураТехнологии
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