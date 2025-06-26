Культовий "Чарівник країни Оз" повертається на екран завдяки ШІ

Нове життя фільму-мюзикл 1939 року "Чарівник країни Оз" з Джуді Гарланд обіцяють втілити новому проекті "Сфера", що співпрацює з Warner Bros. Entertainment. Для того, щоб класичний фільм відповідав масштабам величезного сферичного екрану, який встановлений в Лас-Вегасі, у візуальному плані буде широко використовуватися ШІ.

Про це пише УНН із посиланням на Gizmodo.

Деталі

Фільм "Чарівник країни Оз", випущений у 1939 році, а точніше якість зображення чудової художньої картини, не може уникнути "старіння" певної і дистанції від технологічних очікувань при показі у сучасних залах. Тому колектив співпрацює з Warner Bros., щоб відновити фільм за допомогою можливостей штучного інтелекту.

Але робота майже у фінальній реалізації, тому як стало відомо нещодавно класичний фільм за участю Джуді Гарленд у головній ролі буде представлений у спеціальному обмеженому прокаті на величезному сферичному стадіоні в Лас-Вегасі. Як раз у новому проекті "Сфера" співпрацює з Warner Bros.

Довідково

"Sphere" - музична та розважальна арена у Парадайсі, штат Невада (США). Знаходиться на схід від Лас-Вегас-Стріп.

ШІ- чарівник у світі кіно

Зазначається, що "Чарівник країни Оз" 1939-го року буде оновлений для повноформатної презентації, - тобто, щоб класичний фільм відповідав масштабу "Сфери". І для цієї мети штучний інтелект буде широко використовуватися візуально.

До речі, зауважимо. Сучасний ШІ здатен на все більші проєкти. Вже дійшло до навіть створення власних фільмів.

Наприклад, "Наступна зупинка - Париж", - фільм про кохання, повністю створений штучним інтелектом.

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Крім тог, роль ШІ достатньо важлива і у традиційному кіновиробництві.

Девід Кроненберг вже використовував АІ у своєму фільмі "Бруталіст". Навіть Джеймс Кемерон, який попереджав нас про небезпеку ШІ у фільмі "Термінатор", вважає, що ШІ може допомогти йому у створенні наступного фільму "Дюна".



А що ж з "Чарівником країни Оз"?

Буде нова якість зображення, чи навіть якимось чином покращена і так доволі високоякісна гра Джуді Гарленд?

У нещодавньому інтерв'ю Variety Керолін Блеквуд, голова Sphere Studios, обговорила, як використання генеративного штучного інтелекту обмежуватиметься лише масштабуванням старовинного зображення.

Якщо раніше був крупний план, і це була лише Дороті. Але ви знали, що в сцені з нею були Бляшаний Чоловік, Опудало та Боягузливий Лев. Хоча не бачили цього в оригіналі. Тож тепер, коли ви дивитеся ширше, вони всі мають бути там разом

Тож такі речі, як ноги персонажів та розширені фігури, а також пейзажі, не виключаються. Залишається побачити, як це вплине на персонажів у просторі, пише Gizmodo.

Нагадаємо

OpenAI та Google хочуть вільного доступу до авторських матеріалів для навчання ШІ. Понад 400 зірок Голлівуду обурені та просять Трампа відхилити пропозицію, щоб захистити творчість.

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