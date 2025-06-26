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Meta виграла суд щодо навчання ШІ на захищених авторським правом книгах

Київ • УНН

 • 450 перегляди

Федеральний суддя Вінс Чхабрія виніс рішення на користь Meta у справі про використання книг, захищених авторським правом, для навчання штучного інтелекту. Суддя визнав, що таке використання підпадає під доктрину "добросовісного використання".

Meta виграла суд щодо навчання ШІ на захищених авторським правом книгах

Федеральний суддя Вінс Чхабрія виніс рішення на користь Meta у справі про використання книг, захищених авторським правом, для навчання штучного інтелекту. Про це повідомляє УНН з посиланням на TechCrunch.

Деталі

13 авторів, включаючи Сару Сільверман, звинувачували Meta у незаконному використанні їхніх творів. Суддя визнав, що таке використання підпадає під доктрину "добросовісного використання".

Це рішення не підтверджує твердження про те, що використання Meta матеріалів є законним у всіх випадках

– зазначив суддя Чхабрія у своєму рішенні.

Додатково

Суддя підкреслив, що позивачі не надали достатніх доказів шкоди.

Позивачі взагалі не надали жодних вагомих доказів щодо розмивання ринку. Схоже, що ринки певних типів робіт (наприклад, новинних статей) можуть бути ще більш вразливими до конкуренції з боку ШІ

– зауважив Чхабрія.

Довідка

Доктрина "добросовісного використання" дозволяє обмежене використання матеріалів, захищених авторським правом, без дозволу правовласників за певних умов.

Нагадаємо

Це вже друга перемога технологічних компаній – раніше суд підтримав Anthropic у аналогічній справі

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Технології
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