Meta выиграла суд по поводу обучения ИИ на защищенных авторским правом книгах

$41.660.13
48.320.18
ukenru
Летнее наступление россиян: Сырский рассказал о ситуации на фронте
08:26 • 1570 просмотра
Летнее наступление россиян: Сырский рассказал о ситуации на фронте
Эксклюзив
08:12 • 18130 просмотра
Саммит НАТО в Гааге: главные решения и на что теперь надеяться Украине
Эксклюзив
07:30 • 18869 просмотра
Что происходит с авиационной техникой после того, как она "отработала свое" – комментарии экспертов
06:55 • 24912 просмотра
Масштабный сбой "Резерв+" 26 июня: в Минобороны рассказали, когда ситуация стабилизируется
25 июня, 19:38 • 42189 просмотра
Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Спецтрибунала
25 июня, 16:35 • 81546 просмотра
Обсудили закупку американских систем ПВО и сопроизводство дронов: Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом
25 июня, 15:23 • 89000 просмотра
путин не поедет на саммит БРИКС из-за ордера МУС - СМИ
25 июня, 14:34 • 89980 просмотра
Трамп считает, что путин хотел бы выйти из войны
25 июня, 13:08 • 85557 просмотра
НАТО будет поддерживать Украину на ее необратимом пути к членству в Альянсе - Рютте
25 июня, 12:15 • 65040 просмотра
В Украине хотят увеличить расходы на оборону более чем на 400 млрд грн: правительство одобрило законопроект
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
5.5м/с
51%
750мм
Популярные новости
Взрывы в москве: столица рф в ночь на 26 июня подверглась очередному удару беспилотников26 июня, 00:41 • 25306 просмотра
Наводила ракетные удары на авиацию ВСУ: жительница Кривого Рога приговорена к 15 годам за решеткой26 июня, 01:14 • 49430 просмотра
ISW: россия готовится к нападению на НАТО, Трамп это подтвердил26 июня, 01:45 • 50797 просмотра
россияне создали фейк о мародерстве, чтобы сорвать эвакуацию в Сумской области - ЦПД26 июня, 02:17 • 50746 просмотра
Атака рф на Днепр 24 июня унесла жизни уже 20 человек05:44 • 34868 просмотра
публикации
Саммит НАТО в Гааге: главные решения и на что теперь надеяться Украине
Эксклюзив
08:12 • 18153 просмотра
Опять за старое? Кузьминых заинтересовался 10 миллионами гривен, которые должны выделить больницам Житомира25 июня, 17:45 • 70272 просмотра
Основа вертолетной авиации Украины: семейство вертолетов Ми остаются незаменимыми в военных операциях25 июня, 17:24 • 76872 просмотра
Фармацевтическая инфляция и просчет правительства: маркетинг запретили, а цены на лекарства так и не снизились25 июня, 16:14 • 85796 просмотра
Претендент на “Гулливер” не смог опровергнуть гражданство рф: “Алакор Сити” прикрывается канадским паспортом25 июня, 13:29 • 109938 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Руслан Кравченко
Джон Ратклифф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Вильнев переходит от "Дюны" к "007": станет режиссером следующего фильма о Бонде07:00 • 13659 просмотра
Фанаты возмущены: в финале сезона "Симпсонов" намекнули на смерть Мардж25 июня, 17:48 • 31751 просмотра
Самая дорогая свадьба года началась: глава Amazon Джефф Безос и его невеста прибыли в Венецию, несмотря на протесты25 июня, 16:39 • 40109 просмотра
Я сейчас пойду и "врежу" ему: Трамп о Генсеке НАТО, который назвал его папочкой25 июня, 15:21 • 36506 просмотра
Протестующие в Венеции отпраздновали "победу": Безос перенес свадьбу из центра города24 июня, 18:18 • 72268 просмотра
Актуальное
Хранитель
Нефть марки Brent
Противопехотная мина
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат

Meta выиграла суд по поводу обучения ИИ на защищенных авторским правом книгах

Киев • УНН

 • 380 просмотра

Федеральный судья Винс Чхабрия вынес решение в пользу Meta по делу об использовании защищенных авторским правом книг для обучения искусственного интеллекта. Судья признал, что такое использование подпадает под доктрину "добросовестного использования".

Meta выиграла суд по поводу обучения ИИ на защищенных авторским правом книгах

Федеральный судья Винс Чхабрия вынес решение в пользу Meta по делу об использовании книг, защищенных авторским правом, для обучения искусственного интеллекта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали

13 авторов, включая Сару Сильверман, обвиняли Meta в незаконном использовании их произведений. Судья признал, что такое использование подпадает под доктрину "добросовестного использования".

Это решение не подтверждает утверждение о том, что использование Meta материалов является законным во всех случаях

– отметил судья Чхабрия в своем решении.

Дополнительно

Судья подчеркнул, что истцы не предоставили достаточных доказательств ущерба.

Истцы вообще не предоставили никаких весомых доказательств относительно размывания рынка. Похоже, что рынки определенных типов работ (например, новостных статей) могут быть еще более уязвимыми к конкуренции со стороны ИИ

– отметил Чхабрия.

Справка

Доктрина "добросовестного использования" позволяет ограниченное использование материалов, защищенных авторским правом, без разрешения правообладателей при определенных условиях.

Напомним

Это уже вторая победа технологических компаний – ранее суд поддержал Anthropic в аналогичном деле

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Технологии
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9