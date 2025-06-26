Meta выиграла суд по поводу обучения ИИ на защищенных авторским правом книгах

Федеральный судья Винс Чхабрия вынес решение в пользу Meta по делу об использовании книг, защищенных авторским правом, для обучения искусственного интеллекта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали

13 авторов, включая Сару Сильверман, обвиняли Meta в незаконном использовании их произведений. Судья признал, что такое использование подпадает под доктрину "добросовестного использования".

Это решение не подтверждает утверждение о том, что использование Meta материалов является законным во всех случаях – отметил судья Чхабрия в своем решении.



Дополнительно

Судья подчеркнул, что истцы не предоставили достаточных доказательств ущерба.

Истцы вообще не предоставили никаких весомых доказательств относительно размывания рынка. Похоже, что рынки определенных типов работ (например, новостных статей) могут быть еще более уязвимыми к конкуренции со стороны ИИ – отметил Чхабрия.

Справка

Доктрина "добросовестного использования" позволяет ограниченное использование материалов, защищенных авторским правом, без разрешения правообладателей при определенных условиях.

Напомним

Это уже вторая победа технологических компаний – ранее суд поддержал Anthropic в аналогичном деле.