Понад 400 зірок закликають Трампа зупинити спроби OpenAI "експлуатувати" Голлівуд

OpenAI та Google просять президента США Дональда Трампа дозволити використовувати авторські матеріали для навчання ШІ. Понад 400 зірок обурені такою ініціативою та написали відкритий лист у Білий Дім із закликом відхилити пропозицію. Про це пише УНН із посиланням на TheWrap.

Минулого тижня OpenAI і Google поділилися з Білим домом своїми планами щодо того, як підтримати американську галузь ШІ. У цій пропозиції йдеться про те, що моделі штучного інтелекту мають отримати більш "вільний доступ" до матеріалів, захищених авторським правом, всупереч американським законам. На думку компаній, це надасть Америці перевагу перед комуністичним урядом Китаю в галузі штучного інтелекту та допоможе захистити національну безпеку США.

Однак така ініціатива не сподобалося зіркам і керівникам індустрії розваг. Вони звернулися до уряду з відповідним листом, який підписали понад 400 представників Голівуду. Зірки вважають, що це експлуатація американської індустрії творчості. Зважаючи на значні доходи OpenAI і Google, немає причин послаблювати або скасовувати захист авторських прав, щоб допомогти покращити моделі ШІ, - вважають вони.

Ми твердо переконані, що глобальне лідерство Америки в галузі штучного інтелекту не повинно відбуватися за рахунок наших важливих творчих галузей - йдеться у відкритому листі.

У листі зазначається, що американська індустрія мистецтва щорічно виплачує 229 млрд доларів на заробітну плату. Тож це було б несправедливим, якби моделі штучного інтелекту змогли знімати роботу, захищену авторським правом, без плати за неї.

"Компанії штучного інтелекту просять підірвати цю економічну та культурну силу, послаблюючи захист авторських прав на фільми, телевізійні серіали, твори мистецтва, тексти, музику та голоси, які використовуються для навчання моделей штучного інтелекту в основі оцінки багатомільярдних компаній", — йдеться в листі.

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Серед селебріті, які підписали лист: Адам Скотт, Гільєрмо дель Торо, Кейт Бланшетт, Фібі Уоллер-Брідж, Корд Джефферсон, Бетт Мідлер, Ава Дюверне, Пол Саймон, Рон Говард, Тайка Вайтіті, Айо Едебірі, Лілі Гладстон, Сем Мендес, Бріт Марлінг, Джанель Моне, Брін Музер, Раян Джонсон, Пол Джаматті, Меггі Гіленхолл, Альфонсо Куарон, Кім Гордон, Кріс Рок, Марк Руффало, Джульєтт Льюїс та Мікаела Коел та інші.

Ця проблема загрожує не лише індустрії розваг, але й роботі письменників, філософів, фотографів, науковців, інженерів, дизайнерів, лікарів та архітекторів, серед інших професій, - вважають вони.

Раніше УНН писав, що новий ШІ Grok AI Маска назвав Трампа і свого творця гідними смертної кари, xAI проводить розслідування.