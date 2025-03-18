Более 400 звезд призывают Трампа остановить попытки OpenAI "эксплуатировать" Голливуд
Киев • УНН
OpenAI и Google хотят свободного доступа к авторским материалам для обучения ИИ. Более 400 звезд Голливуда возмущены и просят Трампа отклонить предложение, чтобы защитить творчество.
OpenAI и Google просят президента США Дональда Трампа разрешить использовать авторские материалы для обучения ИИ. Более 400 звезд возмущены такой инициативой и написали открытое письмо в Белый Дом с призывом отклонить предложение. Об этом пишет УНН со ссылкой на TheWrap.
На прошлой неделе OpenAI и Google поделились с Белым домом своими планами относительно того, как поддержать американскую отрасль ИИ. В этом предложении говорится, что модели искусственного интеллекта должны получить более "свободный доступ" к материалам, защищенным авторским правом, вопреки американским законам. По мнению компаний, это предоставит Америке преимущество перед коммунистическим правительством Китая в отрасли искусственного интеллекта и поможет защитить национальную безопасность США.
Однако такая инициатива не понравилась звездам и руководителям индустрии развлечений. Они обратились к правительству с соответствующим письмом, которое подписали более 400 представителей Голливуда. Звезды считают, что это эксплуатация американской индустрии творчества. Учитывая значительные доходы OpenAI и Google, нет причин ослаблять или отменять защиту авторских прав, чтобы помочь улучшить модели ИИ, - считают они.
Мы твердо убеждены, что глобальное лидерство Америки в области искусственного интеллекта не должно происходить за счет наших важных творческих отраслей
В письме отмечается, что американская индустрия искусства ежегодно выплачивает 229 млрд долларов на заработную плату. Поэтому это было бы несправедливо, если бы модели искусственного интеллекта смогли снимать работу, защищенную авторским правом, без платы за нее.
"Компании искусственного интеллекта просят подорвать эту экономическую и культурную силу, ослабляя защиту авторских прав на фильмы, телевизионные сериалы, произведения искусства, тексты, музыку и голоса, которые используются для обучения моделей искусственного интеллекта в основе оценки многомиллиардных компаний", — говорится в письме.
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Среди селебрити, которые подписали письмо: Адам Скотт, Гильермо дель Торо, Кейт Бланшетт, Фиби Уоллер-Бридж, Корд Джефферсон, Бетт Мидлер, Ава Дюверне, Пол Саймон, Рон Говард, Тайка Вайтити, Айо Эдебири, Лили Гладстон, Сэм Мендес, Брит Марлинг, Джанель Моне, Брин Музер, Райан Джонсон, Пол Джаматти, Мэгги Гилленхолл, Альфонсо Куарон, Ким Гордон, Крис Рок, Марк Руффало, Джульетт Льюис и Микаэла Коэл и другие.
Эта проблема угрожает не только индустрии развлечений, но и работе писателей, философов, фотографов, ученых, инженеров, дизайнеров, врачей и архитекторов, среди других профессий, - считают они.
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