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Бренд бумажных салфеток Kleenex создал рейтинг эмоциональности фильмов

Киев • УНН

 • 138943 просмотра

Бренд Kleenex в сотрудничестве с IMDb создали рейтинг эмоциональности фильмов. Kleenex Score поможет зрителям выбирать фильмы по уровню чувствительности сцен.

Бренд бумажных салфеток Kleenex создал рейтинг эмоциональности фильмов

Торговая марка бумажных изделий в коллаборации с базой данных о кинематографе IMD создали рейтинг, который определяет уровень эмоциональности фильма, сообщает УНН со ссылкой на IMDb.

Как это работает?

Специальная подборка The Kleenex Score содержит фильмы и мультфильмы в различных жанрах, где есть эмоционально напряженные моменты. Возле каждого из них есть отметка в виде слезы и соответствующий рейтинг от 0 до 5, который определяет, насколько грустной будет та или иная лента. Так пользователи могут выбирать фильм - от более грустного до нейтрального.

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Пользователи могут выбирать фильм - от более грустного до нейтрального. Например, кинолента "Хатико" получила оценку 4 "слезы", в то время как "Титаник" потянул лишь на 3.

Благодаря такому рейтингу зрители будут готовы к чувствительным сценам в фильме и будут знать, стоит ли подготовить упаковку с салфетками в случае просмотра, - отмечают в команде.

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Большинство пользователей положительно отозвались о рейтинге и отметили, что хотели бы иметь возможность воспользоваться подобным раньше.

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Лилия Подоляк

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