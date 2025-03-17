Бренд бумажных салфеток Kleenex создал рейтинг эмоциональности фильмов
Киев • УНН
Бренд Kleenex в сотрудничестве с IMDb создали рейтинг эмоциональности фильмов. Kleenex Score поможет зрителям выбирать фильмы по уровню чувствительности сцен.
Торговая марка бумажных изделий в коллаборации с базой данных о кинематографе IMD создали рейтинг, который определяет уровень эмоциональности фильма, сообщает УНН со ссылкой на IMDb.
Как это работает?
Специальная подборка The Kleenex Score содержит фильмы и мультфильмы в различных жанрах, где есть эмоционально напряженные моменты. Возле каждого из них есть отметка в виде слезы и соответствующий рейтинг от 0 до 5, который определяет, насколько грустной будет та или иная лента. Так пользователи могут выбирать фильм - от более грустного до нейтрального.
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Пользователи могут выбирать фильм - от более грустного до нейтрального. Например, кинолента "Хатико" получила оценку 4 "слезы", в то время как "Титаник" потянул лишь на 3.
Благодаря такому рейтингу зрители будут готовы к чувствительным сценам в фильме и будут знать, стоит ли подготовить упаковку с салфетками в случае просмотра, - отмечают в команде.
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Большинство пользователей положительно отозвались о рейтинге и отметили, что хотели бы иметь возможность воспользоваться подобным раньше.
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