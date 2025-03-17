Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Торгівельна марка паперових виробів в колоборації із базою даних про кінематограф IMD створили рейтинг, який визначає рівень емоційності фильма, повідомляє УНН із посиланням на IMDb.

Як це працює?

Спеціальна добірка The Kleenex Score містить фильми та мультфільми у різноманітних жанрах, де є емоційно напружені моменти. Біля кожного з них є позначка у вигляді сльози та відповідний рейтинг від 0 до 5, який визначає, наскільки сумною буде та чи інша стрічка. Так користувачі можуть обирати фільм - від більш сумного до нейтрального.

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Користувачі можуть обирати фільм - від більш сумного до нейтрального. Наприклад, кінострічка "Хатіко" отримала оцінку 4 "сльози", у той час як "Титанік" потягнув лише на 3.

Завдяки такому рейтингу глядачі будуть готові до чутливих сцен у фільмі та знатимуть, чи варто підготувати пакунок із серветками у разі перегляду, - зазначають у команді.

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Більшість користувачів позитивно відгукнулися про рейтинг і зазначили, що хотіли б мати змогу скористатися подібним раніше.

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