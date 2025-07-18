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Apple подає до суду на відомого інсайдера, який викривав секрети iOS

Київ • УНН

 • 428 перегляди

Компанія Apple подала позов проти Джона Проссера, звинувачуючи його у крадіжці комерційної таємниці iOS 26. Проссер нібито доручив Майклу Рамацціотті отримати доступ до розробницького iPhone співробітника Apple для витоку інформації.

Apple подає до суду на відомого інсайдера, який викривав секрети iOS

Компанія Apple подала до суду на відомого викривача інформації Джона Проссера за нібито крадіжку комерційної таємниці, пов'язаної з iOS 26. Проссера звинувачують у тому, що він доручив іншому чоловікові, Майклу Рамацчіотті, таємно отримати доступ до розробницького iPhone співробітника Apple та використати цю інформацію для повідомлення про заплановані зміни Apple у тоді ще неанонсованій iOS 26, пише УНН з посиланням на The Verge.

Деталі

Згідно з позовом, Apple стверджує, що Проссер пропонував Рамацчіотті "гроші або майбутню можливість працевлаштування" в обмін на доступ до службового телефону, що належить його другу Ітану Ліпніку, інженеру-програмісту Apple, який працює над iOS.

Рамацчіотті нібито дізнався пароль iPhone Ліпніка, використовував "відстеження місцезнаходження", щоб визначити, коли він буде відсутній вдома протягом тривалого періоду, а потім отримав доступ до iPhone з розробницькою версією мобільної ОС. Apple заявляє, що Рамацчіотті показав програмне забезпечення Проссеру під час відеодзвінка, який Проссер записав, поділився з іншими та використав для створення рендерів нових дизайнів.

Apple стверджує, що дізналася про цю стуацію у квітні з анонімного електронного листа від особи, яка стверджувала, що бачила запис дзвінка Проссера та впізнала квартиру Ліпніка. Компанія також стверджує, що має голосове повідомлення, надіслане Рамацчіотті Ліпніку, в якій вибачається за інцидент та стверджується, що ця хитрість була ідеєю Проссера, і яку Ліпнік, у свою чергу, надав Apple. Компані звільнила Ліпкіна за неналежне дотримання політики щодо захисту невипущеного програмного забезпечення.

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Проссер опублікував кілька відео на своїх YouTube-каналах Front Page Tech та Genius Bar Podcast, присвячених витоку інформації про функції нової версії iOS, яка тоді мала називатися iOS 19. У січні 2025 року він випустив "ваш перший погляд на iOS 19", розкриваючи редизайн програми камери. У березні було опубліковано інформацію про перероблений додаток "Повідомлення", а в квітні він опублікував "найбільший витік інформації про iOS в історії", вперше розглянувши нову мову дизайну Apple Liquid Glass.

Джон Проссер відповів на позов, наполягаючи на тому, що обліковий запис Apple "не відображає ситуацію, яка склалася з мого боку", і стверджуючи, що має докази цього.

Я не "планував" доступ до чийогось телефону. У мене не було паролів. Я не знав, як була отримана ця інформація

- наголосив Проссер.

У своїй судовій заяві Apple вимагає як відшкодування збитків, так і судового наказу, який забороняє Проссеру знову розкривати комерційні таємниці Apple. Компанія додає, що хоча iOS 26 з того часу було оголошено громадськості, її таємниці все ще перебувають під загрозою, оскільки телефон, що розроблявся, "містив інші неоголошені елементи дизайну".

Доповнення

Керівник відділу моделей штучного інтелекту Apple Руомінг Пан переходить до Meta, де очолить новий підрозділ суперінтелекту штучного інтелекту. Пан раніше керував командою Apple, що навчала базові моделі ШІ для Apple Intelligence.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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