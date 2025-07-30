iPhone 17 Pro можуть представити в яскравому помаранчевому кольорі
Київ • УНН
Інсайдер Сонні Діксон оприлюднив макети майбутніх iPhone 17 Pro, де представлено сміливий помаранчевий колір. Це може стати найсміливішою зміною палітри iPhone Pro.
Новий iPhone 17 Pro може з’явитися у несподіваному помаранчевому відтінку. Інсайдер Сонні Діксон оприлюднив макети майбутніх моделей, і саме цей колір викликав найбільше обговорень. Якщо витік підтвердиться, це буде найбільш смілива зміна палітри iPhone Pro за всю історію серії, пише Mashable, передає УНН.
Деталі
Інсайдер Сонні Діксон поділився макетами майбутньої лінійки iPhone 17 від Apple. Більшість кольорів досить приглушені, що традиційно для моделей Apple iPhone. Але iPhone 17 Pro та 17 Pro Max показані у сміливому помаранчевому кольорі.
Перший погляд на кольорові макети iPhone 17. Новий помаранчевий цього року справді виділяється - безумовно сміливе доповнення. Що думаєте?
Це контрастує з попередніми повідомленнями від джерел, які стверджували, що новий колір iPhone 17 Pro буде мідним, або принаймні чимось середнім між мідним та помаранчевим.
Інші кольори, що пропонуються для iPhone 17 Pro та 17 Pro Max, – чорний, білий та синій. iPhone 17 Air представлений у чорному, білому, бежевому та світло-блакитному кольорах, тоді як iPhone 17 можна побачити в чорному, iPhone, світло-блакитному та рожевому кольорах.
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