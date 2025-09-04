Видео с новым iPhone 17 появилось в сети за неделю до его официальной презентации

$41.370.01
Эксклюзив
08:13
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
08:05
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
07:04
Рада может возобновить трансляции заседаний уже 4 сентября: что известно
Эксклюзив
05:20
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержанию
3 сентября, 17:28
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФ
Эксклюзив
3 сентября, 11:49
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
08:13
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салата
07:53
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержанию
Эксклюзив
05:20
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной арене
3 сентября, 14:49
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49
УНН Lite
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецов
07:43
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замуж
3 сентября, 19:15
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне
3 сентября, 17:44
Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 2025
3 сентября, 13:20
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысяч
2 сентября, 14:15
Видео с новым iPhone 17 появилось в сети за неделю до его официальной презентации

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Видео, якобы из фабричного цеха, раскрывает дизайн iPhone 17 Pro Max с полноразмерным островом камеры. Подлинность видео не установлена, но оно демонстрирует смелый редизайн.

Видео с новым iPhone 17 появилось в сети за неделю до его официальной презентации

Видео, снятое якобы из фабричного цеха, возможно, раскрыло самый большой секрет Apple за несколько дней до запуска. На нем запечатлено нечто похожее на iPhone 17 Pro Max с огромной панелью камеры, которая простирается через всю верхнюю часть телефона, пишет УНН со ссылкой на New York Post.

Детали

10-секундный клип, опубликованный на китайской платформе социальных сетей Weibo, показывает рабочего, который поднимает большой серебряный телефон из ряда подобных устройств, открывая полноразмерный остров камеры и переработанную заднюю панель, по центру которой находится логотип Apple.

Подлинность видео невозможно установить, но если оно настоящее, оно свидетельствует об одном из самых смелых редизайнов iPhone от Apple.

Apple не прокомментировала видео. Приглашение на мероприятие "Awe Dropping" в Apple Park, штаб-квартире компании в Купертино, Калифорния, было разослано еще во вторник.

Именно там ожидается дебют новой линейки iPhone 17. Панель камеры устройства, о которой сообщается, больше похожа на Pixel, чем на iPhone, напоминая дизайны конкурентов, но, по слухам, она содержит три основных объектива в треугольном кластере, окруженном меньшими датчиками. Изображения корпусов и разговоры об аксессуарах намекают на тот же широкий прямоугольник — резкий разрыв с давним угловым выступом Apple.

Внимательные зрители также заметили большую вставку из тонированного стекла на задней панели, которая обрамляет логотип Apple и покрывает значительную часть задней панели — вид, который соответствует недавним макетам оборудования и аксессуаров.

Apple подарила Трампу статую из стекла и 24-каратного золота как символ нового партнерства07.08.25, 10:20 • 2930 просмотров

Что касается цветов, видео, вероятно, демонстрирует серебряный и черный, а третий, бронзовый, оттенок намекается на упаковке рядом. Предыдущие слухи указывали на новые цвета Pro, включая оранжевый и темно-синий, но окончательная палитра Apple не будет определена до ожидаемого представления на следующей неделе.

Есть также неожиданный бонус: сверхтонкий "iPhone 17 Air", который, по слухам, давно считается самым тонким телефоном Apple длиной примерно 5,5 мм.

Если Apple выпустит его, ожидайте совершенно другого силуэта, чем у моделей Pro, а также сложного выбора компромиссов между батареей и камерой. Ходят слухи, что Apple может удерживать большинство цен в США стабильными, с возможным небольшим повышением цен на меньшую версию Pro в обмен на больший объем памяти, хотя ничего неизвестно, пока генеральный директор Тим Кук не обнародует цифры на следующей неделе.

Помимо телефонов, сцена готова для новых носимых устройств. Можно ожидать Apple Watch Series 11 — и, возможно, Ultra 3 и обновленную SE — с улучшениями состояния системы и батареи.

Иногда компании намеренно используют поддельные прототипы и фальшивые детали на этапах производства и тестирования высокопрофильных продуктов, таких как смартфоны, чтобы предотвратить настоящие утечки и отследить внутренние источники утечки информации.

Производители могут намеренно позволять распространяться манекенам с нефинальными дизайнами, чтобы конкуренты и утечки информации были введены в заблуждение относительно истинной формы и характеристик продукта.

Дополнение

Apple проведет 9 сентября мероприятие, где представит новые iPhone, включая самую тонкую модель, и улучшенные Apple Watch. Компания также работает над складным смартфоном, дизайн которого пока неизвестен.

