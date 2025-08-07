Apple подарила Трампу статую из стекла и 24-каратного золота как символ нового партнерства
Киев • УНН
Генеральный директор Apple Тим Кук подарил Дональду Трампу стеклянную статую с 24-каратным золотом, полностью изготовленную в США. Этот жест стал символом сотрудничества и ответом на давление Трампа по переносу производства в Америку.
На фоне обсуждений будущего производства в США, генеральный директор Apple Тим Кук вручил Дональду Трампу необычный подарок – стеклянную статую с 24-каратным золотом, сделанную полностью в Америке. Этот жест вызвал волну обсуждений в политических и бизнес-кругах. Об этом информирует The Verge, пишет УНН.
Детали
На совместной пресс-конференции в Белом доме, посвященной расширению производственных мощностей Apple в США, генеральный директор компании Тим Кук торжественно передал Дональду Трампу уникальный подарок. Это – художественная композиция в виде большого стеклянного диска с логотипом Apple, изготовленная из стекла, которое обычно используют для защитных экранов iPhone. Основа – из 24-каратного золота, добытого в США.
На верхней части статуи – выгравированное имя Дональда Трампа. Внизу – надпись "Made in USA, 2025", а также подпись, которая, вероятно, принадлежит самому Куку. По словам руководителя Apple, стекло изготовил бывший морской пехотинец, который ныне работает в команде компании, а золотую основу создали мастера из штата Юта.
Этот символический жест стал очередным проявлением особых отношений между Apple и администрацией Трампа. После переизбрания Трампа на второй срок, бизнес-лидеры активно ищут способы наладить сотрудничество с Белым домом – и Кук, как считают эксперты, стал примером эффективной коммуникации между технологическим гигантом и властью.
Трамп, со своей стороны, неоднократно давил на крупные корпорации, в частности Apple, с требованием перенести производство из Азии в США, угрожая жесткими тарифами. Похоже, компания отвечает – не только словами, но и жестами.
Напомним
Компания Apple дополнительно инвестирует $100 млрд в США, доведя общие инвестиции до $600 млрд за четыре года. Это крупнейшая инвестиция Apple в Америке и мире, направленная на возвращение производства в Соединенные Штаты.