06:56 • 910 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО № 2 в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Эксклюзив
6 августа, 13:30
Закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы обжалуют в суде – Елена Соседка
6 августа, 13:03
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива
Эксклюзив
6 августа, 10:11
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
Apple подарила Трампу статую из стекла и 24-каратного золота как символ нового партнерства

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Генеральный директор Apple Тим Кук подарил Дональду Трампу стеклянную статую с 24-каратным золотом, полностью изготовленную в США. Этот жест стал символом сотрудничества и ответом на давление Трампа по переносу производства в Америку.

Apple подарила Трампу статую из стекла и 24-каратного золота как символ нового партнерства

На фоне обсуждений будущего производства в США, генеральный директор Apple Тим Кук вручил Дональду Трампу необычный подарок – стеклянную статую с 24-каратным золотом, сделанную полностью в Америке. Этот жест вызвал волну обсуждений в политических и бизнес-кругах. Об этом информирует The Verge, пишет УНН.

Детали

На совместной пресс-конференции в Белом доме, посвященной расширению производственных мощностей Apple в США, генеральный директор компании Тим Кук торжественно передал Дональду Трампу уникальный подарок. Это – художественная композиция в виде большого стеклянного диска с логотипом Apple, изготовленная из стекла, которое обычно используют для защитных экранов iPhone. Основа – из 24-каратного золота, добытого в США.

На верхней части статуи – выгравированное имя Дональда Трампа. Внизу – надпись "Made in USA, 2025", а также подпись, которая, вероятно, принадлежит самому Куку. По словам руководителя Apple, стекло изготовил бывший морской пехотинец, который ныне работает в команде компании, а золотую основу создали мастера из штата Юта.

Этот символический жест стал очередным проявлением особых отношений между Apple и администрацией Трампа. После переизбрания Трампа на второй срок, бизнес-лидеры активно ищут способы наладить сотрудничество с Белым домом – и Кук, как считают эксперты, стал примером эффективной коммуникации между технологическим гигантом и властью.

Трамп, со своей стороны, неоднократно давил на крупные корпорации, в частности Apple, с требованием перенести производство из Азии в США, угрожая жесткими тарифами. Похоже, компания отвечает – не только словами, но и жестами.

Напомним

Компания Apple дополнительно инвестирует $100 млрд в США, доведя общие инвестиции до $600 млрд за четыре года. Это крупнейшая инвестиция Apple в Америке и мире, направленная на возвращение производства в Соединенные Штаты.

Лилия Подоляк

Новости Мира
Юта
Тим Кук
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Apple Inc.