Apple збільшує інвестиції у США до $600 млрд за чотири роки

Компанія Apple додатково інвестує у розширення своєї діяльності у Сполучених Штатах Америки $100 млрд. Про це повідомив президент США Дональд Трамп, інформує УНН.

Деталі

За його словами, Apple збільшить інвестиційні зобов'язання у США до 600 млрд доларів на найближчі чотири роки.

Це більше, ніж вони спочатку збиралися інвестувати і це найбільша інвестиція, яку коли-небудь робила Apple в Америку і деінде - розповів Трамп.

Він уточнив, що нова "Програма американського виробництва" спрямована на повернення ланцюжків постачання та високотехнологічного виробництва Apple до Сполучених Штатів.

Як пояснив глава Білого дому, також США мають намір ввести імпортне мито у розмірі близько 100% на чіпи та напівпровідники. При цьому якщо чіпи зроблені у США, вони будуть звільнені від мит.

Контекст

Apple витратила мільярди доларів за останній час через запровадження адміністрацією Трампа додаткових мит, які поширюються, зокрема, на продукцію компанії, виготовлену за кордоном.

Нові інвестиції включатимуть запуск "Програми американського виробництва", спрямованої на перенесення більшої частини ланцюга поставок Apple до Сполучених Штатів. Ще однією метою програми буде стимулювання інших американських компаній до виробництва компонентів на внутрішньому ринку.

Нагадаємо

Мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, коштували Apple 800 мільйонів доларів у червневому кварталі. Прогнозовані витрати компанії на вересневий квартал становлять 1,1 мільярда доларів.

