Apple увеличивает инвестиции в США до $600 млрд за четыре года
Киев • УНН
Компания Apple дополнительно инвестирует $100 млрд в США, доведя общие инвестиции до $600 млрд за четыре года. Это крупнейшая инвестиция Apple в Америке и мире, направленная на возвращение производства в Соединенные Штаты.
Компания Apple дополнительно инвестирует в расширение своей деятельности в Соединенных Штатах Америки $100 млрд. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, информирует УНН.
Детали
По его словам, Apple увеличит инвестиционные обязательства в США до 600 млрд долларов на ближайшие четыре года.
Это больше, чем они изначально собирались инвестировать, и это самая большая инвестиция, которую когда-либо делала Apple в Америку и где-либо еще
Он уточнил, что новая "Программа американского производства" направлена на возвращение цепочек поставок и высокотехнологичного производства Apple в Соединенные Штаты.
Как пояснил глава Белого дома, также США намерены ввести импортную пошлину в размере около 100% на чипы и полупроводники. При этом если чипы произведены в США, они будут освобождены от пошлин.
Контекст
Apple потратила миллиарды долларов за последнее время из-за введения администрацией Трампа дополнительных пошлин, которые распространяются, в частности, на продукцию компании, изготовленную за рубежом.
Новые инвестиции будут включать запуск "Программы американского производства", направленной на перенос большей части цепочки поставок Apple в Соединенные Штаты. Еще одной целью программы будет стимулирование других американских компаний к производству компонентов на внутреннем рынке.
Напомним
Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, стоили Apple 800 миллионов долларов в июньском квартале. Прогнозируемые расходы компании на сентябрьский квартал составляют 1,1 миллиарда долларов.
Apple оспаривает штраф ЕС в €500 млн за нарушение правил Big Tech07.07.25, 14:01 • 1445 просмотров