Apple увеличивает инвестиции в США до $600 млрд за четыре года

Компания Apple дополнительно инвестирует в расширение своей деятельности в Соединенных Штатах Америки $100 млрд. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, информирует УНН.

Детали

По его словам, Apple увеличит инвестиционные обязательства в США до 600 млрд долларов на ближайшие четыре года.

Это больше, чем они изначально собирались инвестировать, и это самая большая инвестиция, которую когда-либо делала Apple в Америку и где-либо еще - рассказал Трамп.

Он уточнил, что новая "Программа американского производства" направлена на возвращение цепочек поставок и высокотехнологичного производства Apple в Соединенные Штаты.

Как пояснил глава Белого дома, также США намерены ввести импортную пошлину в размере около 100% на чипы и полупроводники. При этом если чипы произведены в США, они будут освобождены от пошлин.

Контекст

Apple потратила миллиарды долларов за последнее время из-за введения администрацией Трампа дополнительных пошлин, которые распространяются, в частности, на продукцию компании, изготовленную за рубежом.

Новые инвестиции будут включать запуск "Программы американского производства", направленной на перенос большей части цепочки поставок Apple в Соединенные Штаты. Еще одной целью программы будет стимулирование других американских компаний к производству компонентов на внутреннем рынке.

Напомним

Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, стоили Apple 800 миллионов долларов в июньском квартале. Прогнозируемые расходы компании на сентябрьский квартал составляют 1,1 миллиарда долларов.

