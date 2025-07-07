Apple оспаривает штраф ЕС в €500 млн за нарушение правил Big Tech

Компания Apple подала апелляцию на решение Европейской комиссии оштрафовать ее на 500 миллионов евро за нарушение правил конкуренции Евросоюза, регулирующих деятельность крупных технологических компаний. Об этом сообщает Politico со ссылкой на пресс-секретаря Apple Эмму Уилсон, передает УНН.

Детали

В апреле Еврокомиссия признала Apple виновной в нарушении Закона о цифровых рынках (DMA), в частности относительно ограничений, которые компания накладывала на разработчиков приложений в общении с пользователями.

"Требования Комиссии значительно превышают пределы, установленные законом", - заявила Уилсон, подтвердив, что компания подала апелляцию. По словам представителей Apple, ЕК навязывает способ управления App Store и бизнес-условия, которые, по их мнению, являются запутанными для разработчиков и вредными для пользователей.

В поданной жалобе Apple сосредоточивается на двух ключевых аспектах: якобы принудительном разделении сервисных предложений и "незаконном" расширении определения понятия "steering" — навигации пользователей к альтернативным платежным или маркетплейс-сервисам.

Apple считает, что Еврокомиссия неправомерно трактует понятие "steering", включая в него не только продвижение внутри приложений и сторонние платежные системы, но и требование ссылок на конкурентные магазины приложений — что, по мнению компании, противоречит первичному замыслу DMA.

Апелляция была подана вскоре после того, как 26 июня Apple объявила об изменениях в правилах App Store в ЕС с целью выполнения предписания Комиссии о прекращении нарушений.

Сейчас Еврокомиссия оценивает, являются ли внесенные изменения достаточными для соответствия апрельскому решению. В случае невыполнения требований, регулятор оставляет за собой право налагать ежедневные штрафы.

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