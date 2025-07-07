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Apple оскаржує штраф ЄС у €500 млн за порушення правил Big Tech

Київ • УНН

 • 457 перегляди

Компанія Apple подала апеляцію на рішення Єврокомісії про штраф у 500 мільйонів євро за порушення правил конкуренції. Apple вважає, що вимоги Комісії перевищують межі закону та нав'язують заплутані умови для розробників.

Apple оскаржує штраф ЄС у €500 млн за порушення правил Big Tech

Компанія Apple подала апеляцію на рішення Європейської комісії оштрафувати її на 500 мільйонів євро за порушення правил конкуренції Євросоюзу, що регулюють діяльність великих технологічних компаній. Про це повідомляє Politico з посиланням на речницю Apple Емму Вілсон, передає УНН.

Деталі

У квітні Єврокомісія визнала Apple винною у порушенні Закону про цифрові ринки (DMA), зокрема щодо обмежень, які компанія накладала на розробників застосунків у спілкуванні з користувачами.

"Вимоги Комісії значно перевищують межі, встановлені законом", - заявила Вілсон, підтвердивши, що компанія подала апеляцію. За словами представників Apple, ЄК нав'язує спосіб управління App Store та бізнес-умови, які, на їхню думку, є заплутаними для розробників і шкідливими для користувачів.

У поданій скарзі Apple зосереджується на двох ключових аспектах: нібито примусовому поділу сервісних пропозицій та "незаконному" розширенні визначення поняття "steering" — навігації користувачів до альтернативних платіжних або маркетплейс-сервісів.

Apple вважає, що Єврокомісія неправомірно трактує поняття "steering", включаючи в нього не лише просування всередині застосунків та сторонні платіжні системи, а й вимогу посилань на конкурентні магазини додатків — що, на думку компанії, суперечить первинному задуму DMA.

Апеляція була подана невдовзі після того, як 26 червня Apple оголосила про зміни до правил App Store у ЄС з метою виконання припису Комісії про припинення порушень.

Наразі Єврокомісія оцінює, чи є внесені зміни достатніми для відповідності квітневому рішенню. У разі невиконання вимог, регулятор залишає за собою право накладати щоденні штрафи.

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Лілія Набока

Лілія Набока

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