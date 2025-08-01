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Financial Times

Мита Трампа збільшили витрати Apple на мільярд доларів: деталі 1 серпня 2025

Київ • УНН

 • 1074 перегляди

Мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, коштували Apple 800 мільйонів доларів у червневому кварталі. Прогнозовані витрати компанії на вересневий квартал становлять 1,1 мільярда доларів.

Мита Трампа збільшили витрати Apple на мільярд доларів: деталі

Компанія Apple витрачає великі кошти до витрат через мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Verge.

Деталі

Генеральний директор Apple Тім Кук заявив, що мита можуть додати 1,1 млрд доларів до витрат компанії у вересневому кварталі. Він додав, що Apple вже витратила близько 800 млн доларів у червневому кварталі. Це менше, ніж 900 млн доларів, які компанія прогнозувала в травні.

Більша частина мит, які ми сплатили, були митами IEEPA (Міжнародний закон про надзвичайні економічні повноваження), які були введені на початку року і стосувалися Китаю

 - сказав Кук.

Також повідомляється, що мита Трампа вплинули на всі пристрої Apple, які в основному виробляються в Китаї, Індії та В'єтнамі. Кук сказав, що "більшість" iPhone, що продаються в США, виробляються в Індії, а більшість Mac, iPad і Apple Watch - у В'єтнамі.

Президент США погрожує накласти на Apple ще вищі мита, якщо компанія не перенесе частину свого виробництва до Штатів, повідомляє The Verge.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп зберіг базову тарифну ставку в 10% для країн з позитивним сальдо торгівельного балансу. Для Канади мито зросло на 35%, тоді як для 40 країн з дефіцитом торгівельного балансу США встановлено мінімальний тариф 15%.

Євген Устименко

ЕкономікаНовини СвітуТехнології
Тім Кук
В'єтнам
Дональд Трамп
Індія
Канада
Китай
Сполучені Штати Америки
Apple