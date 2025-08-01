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Financial Times

Пошлины Трампа увеличили расходы Apple на миллиард долларов: детали 1 августа 2025

Киев • УНН

 • 630 просмотра

Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, обошлись Apple в 800 миллионов долларов в июньском квартале. Прогнозируемые расходы компании на сентябрьский квартал составляют 1,1 миллиарда долларов.

Пошлины Трампа увеличили расходы Apple на миллиард долларов: детали

Компания Apple несет большие расходы из-за пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что пошлины могут добавить 1,1 млрд долларов к расходам компании в сентябрьском квартале. Он добавил, что Apple уже потратила около 800 млн долларов в июньском квартале. Это меньше, чем 900 млн долларов, которые компания прогнозировала в мае.

Большая часть пошлин, которые мы уплатили, были пошлинами IEEPA (Международный закон о чрезвычайных экономических полномочиях), которые были введены в начале года и касались Китая

 - сказал Кук.

Также сообщается, что пошлины Трампа повлияли на все устройства Apple, которые в основном производятся в Китае, Индии и Вьетнаме. Кук сказал, что "большинство" iPhone, продаваемых в США, производятся в Индии, а большинство Mac, iPad и Apple Watch - во Вьетнаме.

Президент США угрожает наложить на Apple еще более высокие пошлины, если компания не перенесет часть своего производства в Штаты, сообщает The Verge.

Напомним

Президент США Дональд Трамп сохранил базовую тарифную ставку в 10% для стран с положительным сальдо торгового баланса. Для Канады пошлина выросла на 35%, тогда как для 40 стран с дефицитом торгового баланса США установлен минимальный тариф 15%.

Евгений Устименко

ЭкономикаНовости МираТехнологии
Тим Кук
Вьетнам
Дональд Трамп
Индия
Канада
Китай
Соединённые Штаты
Apple Inc.