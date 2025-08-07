Apple подарувала Трампу статую зі скла та 24-каратного золота, як символ нового партнерства
Київ • УНН
Генеральний директор Apple Тім Кук подарував Дональду Трампу скляну статую з 24-каратним золотом, повністю виготовлену в США. Цей жест став символом співпраці та відповіддю на тиск Трампа щодо перенесення виробництва до Америки.
На тлі обговорень майбутнього виробництва в США, генеральний директор Apple Тім Кук вручив Дональду Трампу незвичайний подарунок – скляну статую з 24-каратним золотом, зроблену повністю в Америці. Цей жест викликав хвилю обговорень у політичних та бізнес-колах. Про це інформує The Verge, пише УНН.
Деталі
На спільній пресконференції в Білому домі, присвяченій розширенню виробничих потужностей Apple у США, генеральний директор компанії Тім Кук урочисто передав Дональду Трампу унікальний подарунок. Це – художня композиція у вигляді великого скляного диска з логотипом Apple, виготовлена зі скла, яке зазвичай використовують для захисних екранів iPhone. Основа – з 24-каратного золота, добутого у США.
На верхній частині статуї – вигравіруване ім’я Дональда Трампа. Внизу – напис "Made in USA, 2025", а також підпис, який, вірогідно, належить самому Куку. За словами керівника Apple, скло виготовив колишній морський піхотинець, який нині працює в команді компанії, а золоту основу створили майстри зі штату Юта.
Цей символічний жест став черговим проявом особливих стосунків між Apple та адміністрацією Трампа. Після переобрання Трампа на другий термін, бізнес-лідери активно шукають способи налагодити співпрацю з Білим домом – і Кук, як вважають експерти, став прикладом ефективної комунікації між технологічним гігантом і владою.
Трамп, зі свого боку, неодноразово тиснув на великі корпорації, зокрема Apple, з вимогою перенести виробництво з Азії до США, погрожуючи жорсткими тарифами. Схоже, компанія відповідає – не лише словами, а й жестами.
Нагадаємо
Компанія Apple додатково інвестує $100 млрд у США, довівши загальні інвестиції до $600 млрд за чотири роки. Це найбільша інвестиція Apple в Америці та світі, спрямована на повернення виробництва до Сполучених Штатів.