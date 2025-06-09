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Помер Білл Аткінсон - творець QuickDraw і піонер графічних інтерфейсів Apple

Київ • УНН

 • 1652 перегляди

На 76-му році життя після тривалої боротьби з раком помер Білл Аткінсон, один із ключових розробників Apple. Він створив QuickDraw, MacPaint та HyperCard.

Помер Білл Аткінсон - творець QuickDraw і піонер графічних інтерфейсів Apple

5 червня у віці 76 років після тривалої боротьби з раком підшлункової залози помер Білл Аткінсон. Він був одним із головних архітекторів Apple Lisa та Macintosh, автором графічної бібліотеки QuickDraw, додатка MacPaint і середовища HyperCard, що передувало появі сучасного Інтернету. Про це пише УНН із посиланням на допис його рідних у Фейсбук.

Деталі

Дорогі друзі та родино, з сумом повідомляємо, що наш коханий чоловік, батько та вітчим Білл Аткінсон помер у ніч на четвер, 5 червня 2025 року, від раку підшлункової залози. Він був удома в долині Портола у своєму ліжку, оточений родиною

- йдеться в дописі.

Також родина Аткінсона підкреслила, що світ без нього назавжди зміниться, адже він був видатною людиною із зовсім іншим рівнем свідомості. У нього залишилися дружина, дві доньки, пасинок, падчерка, два брати, чотири сестри та собака Поппі.

Ми бажаємо йому подорожі такої ж змістовної, як та, що він був у нашому житті

- додали близькі.

Додатково

Білл Аткінсон приєднався до Apple на самому початку розвитку компанії (його посадовий номер - 51) і відіграв ключову роль у створенні ряду проривних продуктів. Серед його досягнень - комп’ютер Lisa, бібліотека QuickDraw для роботи з графікою, експериментальний пристрій Magic Slate (який передував iPad) та середовище HyperCard, що часто називають попередником сучасного Інтернету.

Генеральний директор Apple Тім Кук у соцмережах охарактеризував Аткінсона як "справжнього візіонера, чия винахідливість, людяність та інновації для Mac надихатимуть нас завжди".

А популярний техноблогер Джон Грубер наголосив, що Аткінсон без сумніву належить до еліти програмістів усіх часів, а його внесок у розвиток комп’ютерної галузі - безцінний.

Одним із ключових винаходів Аткінсона стала графічна бібліотека QuickDraw, яка лежала в основі візуальної складової Lisa та Macintosh. Цей набір програмних модулів забезпечував швидке і ефективне рендерення геометричних фігур, тексту й растрових зображень, створюючи інтуїтивний "робочий стіл" із іконками папок, файлів і додатків.

Крім того, за Аткінсоном закріплене впровадження багатьох базових елементів сучасних інтерфейсів: саме він розробив функцію випадаючих меню та жест "подвійного клацання", який став стандартом для відкриття файлів і програм подвійним натисканням кнопки миші.

Apple представить оновлення на WWDC 2025: чи будуть вони "захопливими", на тлі проблем у розробках - невідомо08.06.25, 15:19 • 4462 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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