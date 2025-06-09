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Умер Билл Аткинсон - создатель QuickDraw и пионер графических интерфейсов Apple

Киев • УНН

 • 888 просмотра

На 76-м году жизни после продолжительной борьбы с раком умер Билл Аткинсон, один из ключевых разработчиков Apple. Он создал QuickDraw, MacPaint и HyperCard.

Умер Билл Аткинсон - создатель QuickDraw и пионер графических интерфейсов Apple

5 июня в возрасте 76 лет после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы умер Билл Аткинсон. Он был одним из главных архитекторов Apple Lisa и Macintosh, автором графической библиотеки QuickDraw, приложения MacPaint и среды HyperCard, предшествовавшей появлению современного Интернета. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение его родных в Фейсбук.

Детали

Дорогие друзья и родные, с грустью сообщаем, что наш любимый муж, отец и отчим Билл Аткинсон умер в ночь на четверг, 5 июня 2025 года, от рака поджелудочной железы. Он был дома в долине Портола в своей постели, окруженный семьей

- говорится в сообщении.

Также семья Аткинсона подчеркнула, что мир без него навсегда изменится, ведь он был выдающимся человеком с совсем другим уровнем сознания. У него остались жена, две дочери, пасынок, падчерица, два брата, четыре сестры и собака Поппи.

Мы желаем ему путешествия такой же содержательной, как та, что он был в нашей жизни

- добавили близкие.

Дополнительно

Билл Аткинсон присоединился к Apple в самом начале развития компании (его должностной номер - 51) и сыграл ключевую роль в создании ряда прорывных продуктов. Среди его достижений - компьютер Lisa, библиотека QuickDraw для работы с графикой, экспериментальное устройство Magic Slate (предшествовавшее iPad) и среда HyperCard, которую часто называют предшественником современного Интернета.

Генеральный директор Apple Тим Кук в соцсетях охарактеризовал Аткинсона как "настоящего визионера, чья изобретательность, человечность и инновации для Mac будут вдохновлять нас всегда".

А популярный техноблогер Джон Грубер подчеркнул, что Аткинсон без сомнения принадлежит к элите программистов всех времен, а его вклад в развитие компьютерной отрасли - бесценен.

Одним из ключевых изобретений Аткинсона стала графическая библиотека QuickDraw, которая лежала в основе визуальной составляющей Lisa и Macintosh. Этот набор программных модулей обеспечивал быстрое и эффективное рендеринг геометрических фигур, текста и растровых изображений, создавая интуитивно понятный "рабочий стол" с иконками папок, файлов и приложений.

Кроме того, за Аткинсоном закреплено внедрение многих базовых элементов современных интерфейсов: именно он разработал функцию выпадающих меню и жест "двойного щелчка", который стал стандартом для открытия файлов и программ двойным нажатием кнопки мыши.

Apple представит обновления на WWDC 2025: будут ли они "захватывающими", на фоне проблем в разработках - неизвестно08.06.25, 15:19 • 4424 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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