Мита Трампа збільшують вартість нових iPhone: вперше за 5 років, вартість продукції Apple може істотно підвищитись

Торговельна суперечка між США та Китаєм загрожує зростанням виробничих витрат Apple. Ціни на iPhone 17 можуть зрости на 50-100 доларів через 25% імпортне мито.
Торговельна суперечка між США та Китаєм загрожує зростанням виробничих витрат; митні тарифи здатні вплинути на вартість iPhone 17, передає УНН із посиланням на newsweek.
Деталі
У колі аналітиків вважають, що Apple може вперше за п'ять років здійснити повне підвищення цін, при цьому ціни на деякі моделі зростуть на 50-100 доларів. Наразі позиції Apple відчувають "зовнішній тиск" торгівельної протидії, на тлі посилення Трампом тарифних загроз щодо товарів китайського виробництва.
У Білому домі слідують плану, згідно з метою перенесення виробництва технологій до США. Це створює тиск для глобального ланцюга поставок продукції компанії Apple.
Довідково: слід розуміти, що виробництво товарів Apple Inc. значною мірою базується в Китаї, а з недавніх часів – освоюється в Індії. У концепції політики Вашингтону, Apple стикається з 25% імпортним митом для iPhone, що постачаються до США. Це може значно підвищити ціни.
Щоб як то впоратися, виробнику iPhone слід "вдало" перенести ланцюги виробництва, і запланувати необхідне "поглинання" витрат.
Тім Кук, генеральний директор Apple, намагався пом'якшити вплив на витрати, розширюючи виробничі операції в Індії. Також Apple передислоковує великі партії iPhone до США, перш ніж мита набудуть чинності.
Згідно зі статистикою, з 2020 року Apple стягує 800 доларів за базову модель iPhone. А за її високоякісний варіант - 1200 доларів.
Підвищення, пов'язане з тарифами, може значно збільшити ці цифри
Тарифи, ланцюг поставок та вартість iPhone 17 - думки експертів
Вартість сучасного iPhone, виготовленого в США, становитиме близько 3500 доларів, вважає Ден Айвз, глобальний керівник відділу технологічних досліджень у Wedbush.
Також, ще у 2018 році інвестор Гленн Люк зазначав - перенесення всього виробництва iPhone до США призведе до зростання цін до діапазону "від 30 000 до 100 000 доларів".
Аргументація у наступному:
- набір навичок американських працівників разюче відрізняється від кваліфікації в країнах-експортерах технологій;
- не буде робочої сили, необхідної для масового виробництва iPhone, якщо їх буде доставлено лише до США;
- поширені уявлення про те, що Китай є технологічним центром через дешеву робочу силу, застаріли. Але робоча сила КНР краще навчена для потреб виробничої лінії iPhone.
