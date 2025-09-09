$41.250.03
48.380.22
ukenru
14:25
Актуальне
The Washington Post
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Мита Трампа збільшують вартість нових iPhone: вперше за 5 років, вартість продукції Apple може істотно підвищитись

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Торговельна суперечка між США та Китаєм загрожує зростанням виробничих витрат Apple. Ціни на iPhone 17 можуть зрости на 50-100 доларів через 25% імпортне мито.

Мита Трампа збільшують вартість нових iPhone: вперше за 5 років, вартість продукції Apple може істотно підвищитись

Торговельна суперечка між США та Китаєм загрожує зростанням виробничих витрат; митні тарифи здатні вплинути на вартість iPhone 17, передає УНН із посиланням на newsweek.

Деталі

У колі аналітиків вважають, що Apple може вперше за п'ять років здійснити повне підвищення цін, при цьому ціни на деякі моделі зростуть на 50-100 доларів. Наразі позиції Apple відчувають "зовнішній тиск" торгівельної протидії, на тлі посилення Трампом тарифних загроз щодо товарів китайського виробництва.

У Білому домі слідують плану, згідно з метою перенесення виробництва технологій до США. Це створює тиск для глобального ланцюга поставок продукції компанії Apple.

Довідково: слід розуміти, що виробництво товарів Apple Inc. значною мірою базується в Китаї, а з недавніх часів – освоюється в Індії. У концепції політики Вашингтону, Apple стикається з 25% імпортним митом для iPhone, що постачаються до США. Це може значно підвищити ціни.

Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію09.09.25, 10:22 • 35943 перегляди

Щоб як то впоратися, виробнику iPhone слід "вдало" перенести ланцюги виробництва, і запланувати необхідне "поглинання" витрат.

Тім Кук, генеральний директор Apple, намагався пом'якшити вплив на витрати, розширюючи виробничі операції в Індії. Також Apple передислоковує великі партії iPhone до США, перш ніж мита набудуть чинності.

Згідно зі статистикою, з 2020 року Apple стягує 800 доларів за базову модель iPhone. А за її високоякісний варіант - 1200 доларів.

Підвищення, пов'язане з тарифами, може значно збільшити ці цифри

 - пише Newsweek.

Тарифи, ланцюг поставок та вартість iPhone 17 - думки експертів

Вартість сучасного iPhone, виготовленого в США, становитиме близько 3500 доларів, вважає Ден Айвз, глобальний керівник відділу технологічних досліджень у Wedbush.

Також, ще у 2018 році інвестор Гленн Люк зазначав - перенесення всього виробництва iPhone до США призведе до зростання цін до діапазону "від 30 000 до 100 000 доларів".

Аргументація у наступному:

  • набір навичок американських працівників разюче відрізняється від кваліфікації в країнах-експортерах технологій;
    • не буде робочої сили, необхідної для масового виробництва iPhone, якщо їх буде доставлено лише до США;
      • поширені уявлення про те, що Китай є технологічним центром через дешеву робочу силу, застаріли. Але робоча сила КНР краще навчена для потреб виробничої лінії iPhone.

        Нагадаємо

        9 вересня Apple презентує нове сімейство пристроїв iPhone на заході "Awe Dropping". Нова лінійка має відобразити раніш заплановані Apple "кардинальні" перетворення

        Ігор Тележніков

        ЕкономікаТехнології
        Тім Кук
        Дональд Трамп
        Індія
        Китай
        Сполучені Штати Америки
        Apple