Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?

9 вересня Apple презентує нове сімейство пристроїв iPhone на заході "Awe Dropping". Нова лінійка має відобразити раніш заплановані Apple "кардинальні" перетворення, передає УНН із посиланням на Bloomberg, Gulf News та Еxpansion.

Деталі

9 вересня 2025 року, у другій половині дня за київським часом, відкриється "Awe Dropping" (вражаючий випуск - ред.) - щорічний флагманський захід, присвячений продукції компанії Applе. Завтра компанія представить нову лінійку смартфонів iPhone 17, розумні годинники Apple Watch та можливо ще щось. Раніше у компанії оголосили про заплановані вперше з 2017 року, "кардинальні" зміни провідного продукту Apple.

Довідково

8 років тому Apple випустила iPhone X, який у подальшому став відомий основною зміною у фундаменті наступних поколінь смартфону - технологією Face ID.

Головне очікування серед версій iPhone-2025

Ультратонкий iPhone 17 Air - те, на що прихильники Apple, можливо чекають найбільше у поточний час. Цей елегантна модель середнього класу, товщиною від 5,5 до 6,6 мм, яка об'єднує і доступність і преміальні функції.

У Bloomberg вважають, що iPhone Air може додати більше різноманітності до основної лінійки компанії. Але чи вдасться новому смартфону закласти основу для майбутніх версій? Поки про це невідомо.

Оцінюючи iPhone Air, аналітики припускають, що компанія зосередиться саме на дизайні, бо маленький розмір смартфону вказує на скорочення високоякісних функцій.

Цікавою новинкою тонкої моделі може бути використання e-SIM та відсутність фізичного слота для SIM-картки. Тож це може обмежити продажі на деяких ринках.

Applе залишає деякі версії iPhone

Окремо зазначимо, що в лінійці iPhone Apple дещо скоротять.

В лінійці Phone Apple попрощається з версією Plus - пишуть аналітики.

Але компанія залишить чотири моделі:

iPhone 17;

iPhone 17 Air;

iPhone 17 Pro;

iPhone 17 Pro Max.

Чого очікувати від складу нової лінійки смартфонів Apple?

Якщо з iPhone Air дещо зрозуміло, то які ж очікування у іншому переліку.

Наразі відомо про наступне:

стандартний iPhone 17 матиме 6,3-дюймовий дисплей (замість 6,1-дюймового);

iPhone 17 Pro збереже дисплей розміром 6,3;

Pro Max - 6,9 дюйма;

Нові iPhone отримають систему, яка спростить заміну акумулятора.

Наприклад у середині моделі Pro очікується новий чіп A19 Pro з покращеним охолодженням, вищою яскравістю і більшою - десь до 12 ГБ - оперативною пам'яттю.

У Pro Max обіцяють покращений акумулятор ємністю до 5000 мАг.

Також моделі Pro можуть зазнати естетичних змін з новим видовженим модулем камери, ближчим до дизайну Google Pixel.

Передбачалося (поки це не підтверджено), що всі моделі будуть оснащені LTPO OLED-дисплеями. Вся лінійка може мати технологію ProMotion із частотою оновлення 120 Гц, яка забезпечує краще прокручування та відтворення відео.

Ще одна цікава інновація

Нова функція, яка може сфокусувати увагу клієнтів - "зворотна бездротова зарядка", що дасть можливість заряджати Airpods або Apple Watch.

Як повідомляється, ця зарядка буде доступна на моделях Pro.

ШІ вдосконалення або класичні функції?

Лінійка Pixel 10 була представлена Google у серпні 2025 року, напередодні анонсу iPhone від Apple.

Однією з головних нових функцій Pixel 10 є інструмент під назвою Magic Cue, який використовує штучний інтелект для аналізу того, що ви робите на своєму телефоні, та пропонування наступних дій. - ідеться в огляді CNN.

Але чи поборов Apple своє відставання в галузі штучного інтелекту, щоб прийняти такий підхід?

Американський розробник смартфонів поки що більше зосередиться на вдосконаленні апаратного забезпечення, ніж на ШІ, стверджують аналітики.

Про те, що розробки Apple у сфері штучного інтелекту, ймовірно, ще не готові, каже Тед Мортонсон, технологічний стратег Baird.

Якщо компанія наважиться представити нові інструменти штучного інтелекту, то це потрібно буде зробити впевнено - щоб вразити. Інакше розробник ризикує втратити клієнтів на користь Samsung та Google.

Яка вартість "новинок" iPhone Apple?

Ціни та версії будуть підтверджені лише у вівторок, 9 вересня 2025 року, на "основній доповіді" Apple.

Аналітики очікують незначного зростання цін на певні моделі. За чутками:

нова модель Air дорожча за iPhone 17;

водночас Air дешевше за моделі Pro.

За даними огляду Gulf News, ціни залишаться стабільними: базовий iPhone 17 коштуватиме 799 доларів, Air – 899–949 доларів, Pro – 1099 доларів (з базовою пам’яттю 256 ГБ), а Pro Max – 1199 доларів.

Нагадаємо

