Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?

$41.220.13
48.160.03
ukenru
15:42 • 1040 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
12:50 • 8362 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
12:30 • 31766 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
12:23 • 23979 перегляди
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"
Ексклюзив
12:10 • 21094 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 23695 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 25222 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 26073 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 29283 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 41313 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1м/с
84%
753мм
Популярнi новини
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 52367 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 65169 перегляди
ДТП зі смертельним наслідком у Києві: військове службове авто врізалось в поліцейськихPhoto8 вересня, 08:52 • 5126 перегляди
"Жахливо": Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у СШАVideo8 вересня, 09:27 • 29728 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном13:06 • 10283 перегляди
Публікації
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo15:42 • 1054 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном13:06 • 10378 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 65267 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 52450 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 53856 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Рафаель Гроссі
Володимир Зеленський
Сергій Ребров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Кременчук
Китай
Реклама
УНН Lite
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?15:39 • 334 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo15:06 • 1256 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 65267 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 37111 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 41207 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Іскандер (ОТРК)
Financial Times
Facebook
YouTube

Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?

Київ • УНН

 • 334 перегляди

Apple 9 вересня 2025 року представить нову лінійку iPhone 17 та Apple Watch на заході "Awe Dropping". Компанія обіцяє "кардинальні" зміни у своєму провідному продукті, вперше з 2017 року. Очікується незначне зростання цін на деякі моделі.

Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?

9 вересня Apple презентує нове сімейство пристроїв iPhone на заході "Awe Dropping". Нова лінійка має відобразити раніш заплановані Apple "кардинальні" перетворення, передає УНН із посиланням на Bloomberg, Gulf News та Еxpansion.

Деталі

9 вересня 2025 року, у другій половині дня за київським часом, відкриється "Awe Dropping" (вражаючий випуск - ред.) - щорічний флагманський захід, присвячений продукції компанії Applе. Завтра компанія представить нову лінійку смартфонів iPhone 17,  розумні годинники Apple Watch та можливо ще щось. Раніше у компанії оголосили про заплановані вперше з 2017 року, "кардинальні" зміни провідного продукту Apple.

Довідково

8 років тому Apple випустила iPhone X, який у подальшому став відомий основною зміною у фундаменті наступних поколінь смартфону - технологією Face ID. 

Головне очікування серед версій iPhone-2025 

Ультратонкий  iPhone 17 Air - те, на що прихильники Apple, можливо чекають найбільше у поточний час. Цей елегантна модель середнього класу, товщиною від 5,5 до 6,6 мм, яка об'єднує і доступність і преміальні функції.

У Bloomberg вважають, що iPhone Air може додати більше різноманітності до основної лінійки компанії. Але чи вдасться новому смартфону закласти основу для майбутніх версій? Поки про це невідомо. 

Оцінюючи iPhone Air, аналітики припускають, що компанія зосередиться саме на дизайні, бо маленький розмір смартфону вказує на скорочення високоякісних функцій.

Цікавою новинкою тонкої моделі може бути використання e-SIM та відсутність фізичного слота для SIM-картки. Тож це може обмежити продажі на деяких ринках.

Applе залишає деякі версії iPhone 

Окремо зазначимо, що в лінійці iPhone Apple дещо скоротять. 

В лінійці Phone Apple попрощається з версією Plus

- пишуть аналітики. 

Але компанія залишить чотири моделі:

  • iPhone 17;
    • iPhone 17 Air;
      • iPhone 17 Pro;
        • iPhone 17 Pro Max.

          Чого очікувати від складу нової лінійки смартфонів Apple?

          Якщо з iPhone Air дещо зрозуміло, то які ж очікування у іншому переліку.

          Наразі відомо про наступне:

          • стандартний iPhone 17 матиме 6,3-дюймовий дисплей (замість 6,1-дюймового);
            • iPhone 17 Pro збереже дисплей розміром 6,3;
              • Pro Max - 6,9 дюйма;

                Нові iPhone отримають систему, яка спростить заміну акумулятора.

                Наприклад у середині моделі Pro очікується новий чіп A19 Pro з покращеним охолодженням, вищою яскравістю і більшою - десь до 12 ГБ -  оперативною пам'яттю.

                У Pro Max обіцяють покращений акумулятор ємністю до 5000 мАг. 

                Apple готує найтонший iPhone та складний смартфон: у вересні презентація лише однієї з цих новинок26.08.25, 21:49 • 3138 переглядiв

                Також моделі Pro можуть зазнати естетичних змін з новим видовженим модулем камери, ближчим до дизайну Google Pixel.

                Передбачалося (поки це не підтверджено), що всі моделі будуть оснащені LTPO OLED-дисплеями. Вся лінійка може мати технологію ProMotion із частотою оновлення 120 Гц, яка забезпечує краще прокручування та відтворення відео.

                Ще одна цікава інновація

                Нова функція, яка може сфокусувати увагу клієнтів - "зворотна бездротова зарядка", що дасть можливість заряджати Airpods або Apple Watch.  

                Як повідомляється, ця зарядка буде доступна на моделях Pro.

                ШІ вдосконалення або класичні функції?

                Лінійка Pixel 10 була представлена Google у серпні 2025 року, напередодні анонсу iPhone від Apple.

                Однією з головних нових функцій Pixel 10 є інструмент під назвою Magic Cue, який використовує штучний інтелект для аналізу того, що ви робите на своєму телефоні, та пропонування наступних дій.

                 - ідеться в огляді CNN.

                Але чи поборов Apple своє відставання в галузі штучного інтелекту, щоб прийняти такий підхід? 

                Американський розробник смартфонів поки що більше зосередиться на вдосконаленні апаратного забезпечення, ніж на ШІ, стверджують аналітики. 

                iPhone 17: що вже відомо про нову лінійку смартфонів Apple04.04.25, 18:09 • 16229 переглядiв

                Про те, що розробки Apple у сфері штучного інтелекту, ймовірно, ще не готові, каже Тед Мортонсон, технологічний стратег Baird.

                Якщо компанія наважиться представити нові інструменти штучного інтелекту, то це потрібно буде зробити впевнено - щоб вразити. Інакше розробник ризикує втратити клієнтів на користь Samsung та Google.

                Яка вартість "новинок" iPhone Apple?

                Ціни та версії будуть підтверджені лише у вівторок, 9 вересня 2025 року, на "основній доповіді" Apple.

                Аналітики очікують незначного зростання цін на певні моделі. За чутками:

                • нова модель Air дорожча за iPhone 17;
                  • водночас Air дешевше за моделі Pro.

                    За даними огляду Gulf News, ціни залишаться стабільними: базовий iPhone 17 коштуватиме 799 доларів, Air – 899–949 доларів, Pro – 1099 доларів (з базовою пам’яттю 256 ГБ), а Pro Max – 1199 доларів.

                    Нагадаємо

                    УНН повідомляв, що відео з новим iPhone 17 з’явилося в мережі за тиждень до його офіційної презентації.

                    iPhone 17 Pro можуть представити в яскравому помаранчевому кольорі30.07.25, 17:08 • 4414 переглядiв

                    Ігор Тележніков

                    ТехнологіїУНН Lite
                    Bloomberg
                    Apple
                    Google