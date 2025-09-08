Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?

$41.220.13
48.160.03
ukenru
15:42 • 1016 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
12:50 • 8344 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
12:30 • 31760 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
12:23 • 23974 просмотра
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
Эксклюзив
12:10 • 21089 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 23693 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 25220 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 26071 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 29282 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 41312 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1м/с
84%
753мм
Популярные новости
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 52367 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 65170 просмотра
Смертельное ДТП в Киеве: военный служебный автомобиль врезался в полицейскихPhoto8 сентября, 08:52 • 5128 просмотра
"Ужасно": Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинки в СШАVideo8 сентября, 09:27 • 29729 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей13:06 • 10283 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo15:42 • 1024 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей13:06 • 10371 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 65260 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 52443 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 53853 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Рафаэль Гросси
Владимир Зеленский
Сергей Ребров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Днепр
Кременчуг
Реклама
УНН Lite
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?15:39 • 332 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto15:06 • 1256 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 65260 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 37111 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 41207 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
9К720 Искандер
Financial Times
Facebook
YouTube

Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Apple 9 сентября 2025 года представит новую линейку iPhone 17 и Apple Watch на мероприятии «Awe Dropping». Компания обещает «кардинальные» изменения в своем ведущем продукте, впервые с 2017 года. Ожидается незначительный рост цен на некоторые модели.

Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?

9 сентября Apple представит новое семейство устройств iPhone на мероприятии "Awe Dropping". Новая линейка должна отразить ранее запланированные Apple "кардинальные" преобразования, передает УНН со ссылкой на Bloomberg, Gulf News и Expansion.

Детали

9 сентября 2025 года, во второй половине дня по киевскому времени, откроется "Awe Dropping" (впечатляющий выпуск - ред.) - ежегодное флагманское мероприятие, посвященное продукции компании Apple. Завтра компания представит новую линейку смартфонов iPhone 17, умные часы Apple Watch и, возможно, еще что-то. Ранее в компании объявили о запланированных впервые с 2017 года "кардинальных" изменениях ведущего продукта Apple.

Справка

8 лет назад Apple выпустила iPhone X, который в дальнейшем стал известен основным изменением в фундаменте следующих поколений смартфона - технологией Face ID.

Главное ожидание среди версий iPhone-2025

Ультратонкий iPhone 17 Air - то, чего поклонники Apple, возможно, ждут больше всего в текущее время. Это элегантная модель среднего класса, толщиной от 5,5 до 6,6 мм, которая объединяет и доступность, и премиальные функции.

В Bloomberg считают, что iPhone Air может добавить больше разнообразия в основную линейку компании. Но удастся ли новому смартфону заложить основу для будущих версий? Пока об этом неизвестно.

Оценивая iPhone Air, аналитики предполагают, что компания сосредоточится именно на дизайне, потому что маленький размер смартфона указывает на сокращение высококачественных функций.

Интересной новинкой тонкой модели может быть использование e-SIM и отсутствие физического слота для SIM-карты. Поэтому это может ограничить продажи на некоторых рынках.

Apple оставляет некоторые версии iPhone

Отдельно отметим, что в линейке iPhone Apple несколько сократят.

В линейке Phone Apple попрощается с версией Plus

- пишут аналитики.

Но компания оставит четыре модели:

  • iPhone 17;
    • iPhone 17 Air;
      • iPhone 17 Pro;
        • iPhone 17 Pro Max.

          Чего ожидать от состава новой линейки смартфонов Apple?

          Если с iPhone Air кое-что понятно, то каковы же ожидания в другом перечне.

          Сейчас известно о следующем:

          • стандартный iPhone 17 будет иметь 6,3-дюймовый дисплей (вместо 6,1-дюймового);
            • iPhone 17 Pro сохранит дисплей размером 6,3;
              • Pro Max - 6,9 дюйма;

                Новые iPhone получат систему, которая упростит замену аккумулятора.

                Например, в середине модели Pro ожидается новый чип A19 Pro с улучшенным охлаждением, более высокой яркостью и большей - где-то до 12 ГБ - оперативной памятью.

                В Pro Max обещают улучшенный аккумулятор емкостью до 5000 мАч.

                Apple готовит самый тонкий iPhone и складной смартфон: в сентябре презентация только одной из этих новинок26.08.25, 21:49 • 3138 просмотров

                Также модели Pro могут претерпеть эстетические изменения с новым удлиненным модулем камеры, ближе к дизайну Google Pixel.

                Предполагалось (пока это не подтверждено), что все модели будут оснащены LTPO OLED-дисплеями. Вся линейка может иметь технологию ProMotion с частотой обновления 120 Гц, которая обеспечивает лучшую прокрутку и воспроизведение видео.

                Еще одна интересная инновация

                Новая функция, которая может сфокусировать внимание клиентов - "обратная беспроводная зарядка", которая даст возможность заряжать Airpods или Apple Watch.

                Как сообщается, эта зарядка будет доступна на моделях Pro.

                ИИ усовершенствования или классические функции?

                Линейка Pixel 10 была представлена Google в августе 2025 года, накануне анонса iPhone от Apple.

                Одной из главных новых функций Pixel 10 является инструмент под названием Magic Cue, который использует искусственный интеллект для анализа того, что вы делаете на своем телефоне, и предложения следующих действий.

                - говорится в обзоре CNN.

                Но поборол ли Apple свое отставание в области искусственного интеллекта, чтобы принять такой подход?

                Американский разработчик смартфонов пока что больше сосредоточится на усовершенствовании аппаратного обеспечения, чем на ИИ, утверждают аналитики.

                iPhone 17: что уже известно о новой линейке смартфонов Apple04.04.25, 18:09 • 16229 просмотров

                О том, что разработки Apple в сфере искусственного интеллекта, вероятно, еще не готовы, говорит Тед Мортенсон, технологический стратег Baird.

                Если компания осмелится представить новые инструменты искусственного интеллекта, то это нужно будет сделать уверенно - чтобы впечатлить. Иначе разработчик рискует потерять клиентов в пользу Samsung и Google.

                Какова стоимость "новинок" iPhone Apple?

                Цены и версии будут подтверждены только во вторник, 9 сентября 2025 года, на "основном докладе" Apple.

                Аналитики ожидают незначительного роста цен на определенные модели. По слухам:

                • новая модель Air дороже iPhone 17;
                  • в то же время Air дешевле моделей Pro.

                    По данным обзора Gulf News, цены останутся стабильными: базовый iPhone 17 будет стоить 799 долларов, Air – 899–949 долларов, Pro – 1099 долларов (с базовой памятью 256 ГБ), а Pro Max – 1199 долларов.

                    Напомним

                    УНН сообщал, что видео с новым iPhone 17 появилось в сети за неделю до его официальной презентации.

                    iPhone 17 Pro могут представить в ярком оранжевом цвете30.07.25, 17:08 • 4414 просмотров

                    Игорь Тележников

                    ТехнологииУНН Lite
                    Bloomberg L.P.
                    Apple Inc.
                    Google