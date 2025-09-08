Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?

9 сентября Apple представит новое семейство устройств iPhone на мероприятии "Awe Dropping". Новая линейка должна отразить ранее запланированные Apple "кардинальные" преобразования, передает УНН со ссылкой на Bloomberg, Gulf News и Expansion.

Детали

9 сентября 2025 года, во второй половине дня по киевскому времени, откроется "Awe Dropping" (впечатляющий выпуск - ред.) - ежегодное флагманское мероприятие, посвященное продукции компании Apple. Завтра компания представит новую линейку смартфонов iPhone 17, умные часы Apple Watch и, возможно, еще что-то. Ранее в компании объявили о запланированных впервые с 2017 года "кардинальных" изменениях ведущего продукта Apple.

Справка

8 лет назад Apple выпустила iPhone X, который в дальнейшем стал известен основным изменением в фундаменте следующих поколений смартфона - технологией Face ID.

Главное ожидание среди версий iPhone-2025

Ультратонкий iPhone 17 Air - то, чего поклонники Apple, возможно, ждут больше всего в текущее время. Это элегантная модель среднего класса, толщиной от 5,5 до 6,6 мм, которая объединяет и доступность, и премиальные функции.

В Bloomberg считают, что iPhone Air может добавить больше разнообразия в основную линейку компании. Но удастся ли новому смартфону заложить основу для будущих версий? Пока об этом неизвестно.

Оценивая iPhone Air, аналитики предполагают, что компания сосредоточится именно на дизайне, потому что маленький размер смартфона указывает на сокращение высококачественных функций.

Интересной новинкой тонкой модели может быть использование e-SIM и отсутствие физического слота для SIM-карты. Поэтому это может ограничить продажи на некоторых рынках.

Apple оставляет некоторые версии iPhone

Отдельно отметим, что в линейке iPhone Apple несколько сократят.

В линейке Phone Apple попрощается с версией Plus - пишут аналитики.

Но компания оставит четыре модели:

iPhone 17;

iPhone 17 Air;

iPhone 17 Pro;

iPhone 17 Pro Max.

Чего ожидать от состава новой линейки смартфонов Apple?

Если с iPhone Air кое-что понятно, то каковы же ожидания в другом перечне.

Сейчас известно о следующем:

стандартный iPhone 17 будет иметь 6,3-дюймовый дисплей (вместо 6,1-дюймового);

iPhone 17 Pro сохранит дисплей размером 6,3;

Pro Max - 6,9 дюйма;

Новые iPhone получат систему, которая упростит замену аккумулятора.

Например, в середине модели Pro ожидается новый чип A19 Pro с улучшенным охлаждением, более высокой яркостью и большей - где-то до 12 ГБ - оперативной памятью.

В Pro Max обещают улучшенный аккумулятор емкостью до 5000 мАч.

Apple готовит самый тонкий iPhone и складной смартфон: в сентябре презентация только одной из этих новинок

Также модели Pro могут претерпеть эстетические изменения с новым удлиненным модулем камеры, ближе к дизайну Google Pixel.

Предполагалось (пока это не подтверждено), что все модели будут оснащены LTPO OLED-дисплеями. Вся линейка может иметь технологию ProMotion с частотой обновления 120 Гц, которая обеспечивает лучшую прокрутку и воспроизведение видео.

Еще одна интересная инновация

Новая функция, которая может сфокусировать внимание клиентов - "обратная беспроводная зарядка", которая даст возможность заряжать Airpods или Apple Watch.

Как сообщается, эта зарядка будет доступна на моделях Pro.

ИИ усовершенствования или классические функции?

Линейка Pixel 10 была представлена Google в августе 2025 года, накануне анонса iPhone от Apple.

Одной из главных новых функций Pixel 10 является инструмент под названием Magic Cue, который использует искусственный интеллект для анализа того, что вы делаете на своем телефоне, и предложения следующих действий. - говорится в обзоре CNN.

Но поборол ли Apple свое отставание в области искусственного интеллекта, чтобы принять такой подход?

Американский разработчик смартфонов пока что больше сосредоточится на усовершенствовании аппаратного обеспечения, чем на ИИ, утверждают аналитики.

iPhone 17: что уже известно о новой линейке смартфонов Apple

О том, что разработки Apple в сфере искусственного интеллекта, вероятно, еще не готовы, говорит Тед Мортенсон, технологический стратег Baird.

Если компания осмелится представить новые инструменты искусственного интеллекта, то это нужно будет сделать уверенно - чтобы впечатлить. Иначе разработчик рискует потерять клиентов в пользу Samsung и Google.

Какова стоимость "новинок" iPhone Apple?

Цены и версии будут подтверждены только во вторник, 9 сентября 2025 года, на "основном докладе" Apple.

Аналитики ожидают незначительного роста цен на определенные модели. По слухам:

новая модель Air дороже iPhone 17;

в то же время Air дешевле моделей Pro.

По данным обзора Gulf News, цены останутся стабильными: базовый iPhone 17 будет стоить 799 долларов, Air – 899–949 долларов, Pro – 1099 долларов (с базовой памятью 256 ГБ), а Pro Max – 1199 долларов.

Напомним

УНН сообщал, что видео с новым iPhone 17 появилось в сети за неделю до его официальной презентации.

