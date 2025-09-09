Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію
Київ • УНН
Сьогодні ввечері Apple проведе осінню презентацію з анонсом iPhone 17, AirPods та іншої техніки. Трансляція доступна на apple.com та в Apple TV о 20:00 за Києвом.
Сьогодні ввечері Apple проведе традиційну осінню презентацію, де очікується анонс нового iPhone, AirPods та іншої техніки від Apple. Коли та як можна буде переглянути подію та коли відкриють попередні замовлення, пише УНН.
Деталі
Користувачі Apple готуються до давно очікуваного анонсу iPhone 17, який, за очікуваннями галузевих експертів, відбудеться під час заходу Apple "Awe Dropping" у вівторок, 9 вересня. Минулого року Apple представила свою лінійку iPhone 16 у рамках заходу "It's Glowtime" 9 вересня.
Серед інших анонсів, зроблених під час торішнього заходу Apple, були нові Apple Watch та оновлення AirPods. Але галузеві експерти також давно повідомляють про чутки щодо iPhone 17 Air, який буде представлений під час заходу Apple у вівторок. Wedbush прогнозує покращених камер у всіх нових моделях, а також більших акумуляторів, швидшої зарядки та оновленого чіпа A19.
Як та де подивитися подію
Дивитися осінню презентацію Apple можна вже сьогодні, 9 вересня, о 20:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на сайті apple.com та в застосунку Apple TV.
Що відомо про дату випуску iPhone 17
Якщо подивитися на попередні роки, можна спрогнозувати, коли саме Apple відкриє попередні замовлення та коли нові моделі з’являться у магазинах.
Традиційно компанія дотримується такого графіка:
- 2024 рік: лінійку iPhone 16 (базова модель, Plus, Pro та Pro Max) представили 9 вересня. Уже за чотири дні, у п’ятницю 13 вересня, стартували попередні замовлення, а 20 вересня телефони надійшли у продаж;
- 2023 рік: iPhone 15 у всіх варіаціях можна було
замовити вже 15 вересня - лише через три дні після презентації;
- 2022 рік: iPhone 14 презентували 7 вересня, а
попередні замовлення відкрили через два дні.
Якщо Apple збереже таку ж стратегію, то iPhone 17, імовірно, теж стане доступним для замовлення наприкінці цього тижня, а у продаж потрапить за 10–12 днів після презентації.
Яка буде ціна нового девайса
Аналітики Wedbush попереджають про можливе подорожчання моделей Pro та Pro Max на 50–100 доларів. Це пов’язано зі зміщенням виробництва з Китаю до Індії, де вже збирається більшість iPhone для американського ринку.
Більшість iPhone, що продаються в США, зараз виробляються в Індії, а не в Китаї, і очікується, що вони стануть перешкодою на суму ~1 мільярд доларів у вересневому кварталі