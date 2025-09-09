Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию

Сегодня вечером Apple проведет традиционную осеннюю презентацию, где ожидается анонс нового iPhone, AirPods и другой техники от Apple. Когда и как можно будет посмотреть событие и когда откроют предварительные заказы, пишет УНН.

Пользователи Apple готовятся к давно ожидаемому анонсу iPhone 17, который, по ожиданиям отраслевых экспертов, состоится во время мероприятия Apple "Awe Dropping" во вторник, 9 сентября. В прошлом году Apple представила свою линейку iPhone 16 в рамках мероприятия "It's Glowtime" 9 сентября.

Среди других анонсов, сделанных во время прошлогоднего мероприятия Apple, были новые Apple Watch и обновление AirPods. Но отраслевые эксперты также давно сообщают о слухах относительно iPhone 17 Air, который будет представлен во время мероприятия Apple во вторник. Wedbush прогнозирует улучшенные камеры во всех новых моделях, а также большие аккумуляторы, быструю зарядку и обновленный чип A19.

Смотреть осеннюю презентацию Apple можно уже сегодня, 9 сентября, в 20:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на сайте apple.com и в приложении Apple TV.

Если посмотреть на предыдущие годы, можно спрогнозировать, когда именно Apple откроет предварительные заказы и когда новые модели появятся в магазинах.

Традиционно компания придерживается такого графика:

Если Apple сохранит такую же стратегию, то iPhone 17, вероятно, тоже станет доступным для заказа в конце этой недели, а в продажу попадет через 10–12 дней после презентации.

Аналитики Wedbush предупреждают о возможном подорожании моделей Pro и Pro Max на 50–100 долларов. Это связано со смещением производства из Китая в Индию, где уже собирается большинство iPhone для американского рынка.

Большинство iPhone, продаваемых в США, сейчас производятся в Индии, а не в Китае, и ожидается, что они станут препятствием на сумму ~1 миллиард долларов в сентябрьском квартале