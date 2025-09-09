Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию
Киев • УНН
Сегодня вечером Apple проведет осеннюю презентацию с анонсом iPhone 17, AirPods и другой техники. Трансляция доступна на apple.com и в Apple TV в 20:00 по Киеву.
Сегодня вечером Apple проведет традиционную осеннюю презентацию, где ожидается анонс нового iPhone, AirPods и другой техники от Apple. Когда и как можно будет посмотреть событие и когда откроют предварительные заказы, пишет УНН.
Детали
Пользователи Apple готовятся к давно ожидаемому анонсу iPhone 17, который, по ожиданиям отраслевых экспертов, состоится во время мероприятия Apple "Awe Dropping" во вторник, 9 сентября. В прошлом году Apple представила свою линейку iPhone 16 в рамках мероприятия "It's Glowtime" 9 сентября.
Среди других анонсов, сделанных во время прошлогоднего мероприятия Apple, были новые Apple Watch и обновление AirPods. Но отраслевые эксперты также давно сообщают о слухах относительно iPhone 17 Air, который будет представлен во время мероприятия Apple во вторник. Wedbush прогнозирует улучшенные камеры во всех новых моделях, а также большие аккумуляторы, быструю зарядку и обновленный чип A19.
Как и где посмотреть событие
Смотреть осеннюю презентацию Apple можно уже сегодня, 9 сентября, в 20:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на сайте apple.com и в приложении Apple TV.
Что известно о дате выпуска iPhone 17
Если посмотреть на предыдущие годы, можно спрогнозировать, когда именно Apple откроет предварительные заказы и когда новые модели появятся в магазинах.
Традиционно компания придерживается такого графика:
- 2024 год: линейку iPhone 16 (базовая модель, Plus, Pro и Pro Max) представили 9 сентября. Уже через четыре дня, в пятницу 13 сентября, стартовали предварительные заказы, а 20 сентября телефоны поступили в продажу;
- 2023 год: iPhone 15 во всех вариациях можно было
заказать уже 15 сентября - всего через три дня после презентации;
- 2022 год: iPhone 14 презентовали 7 сентября, а
предварительные заказы открыли через два дня.
Если Apple сохранит такую же стратегию, то iPhone 17, вероятно, тоже станет доступным для заказа в конце этой недели, а в продажу попадет через 10–12 дней после презентации.
Какова будет цена нового девайса
Аналитики Wedbush предупреждают о возможном подорожании моделей Pro и Pro Max на 50–100 долларов. Это связано со смещением производства из Китая в Индию, где уже собирается большинство iPhone для американского рынка.
Большинство iPhone, продаваемых в США, сейчас производятся в Индии, а не в Китае, и ожидается, что они станут препятствием на сумму ~1 миллиард долларов в сентябрьском квартале